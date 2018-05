Una camiseta, una historia: el recorrido del uniforme Albiceleste rumbo a Rusia 2018

INGLATERRA 1966

Otra vez, cambios menores. El celeste es más fuerte y los bastones apenas más anchos. Fuera de eso, no hubo mayores modificaciones.

Historia: Rattín, protagonista excluyente. Iban 36’ del primer tiempo y Argentina enfrentaba a Inglaterra. El insulto del jugador argentino al referí no pasó desapercibido, y por eso mismo el juez Rudolf Kreitlein decidió “expulsarlo”, una decisión insólita puesto que no existían las tarjetas rojas. Fueron más de 10 minutos de demora, porque Rattín no entendía inglés o alemán, y Kreitlein no entendía castellano. Finalmente, Rattín se retiró y en el medio decidió estrujar un banderín de Reino Unido ante la mirada de más de 70 mil ingleses.

¿Cómo le fue a Argentina?: Eliminada en cuartos. Argentina pasó la primera etapa tras superar 2-1 a España, igualar 0-0 con Alemania y vencer 2-0 a Suiza. Sin embargo, se despidió en cuartos tras caer por la mínima con Inglaterra.