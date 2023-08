Dave Evans, cantante original de AC/DC, llega al Alto Valle para dos shows, en Roca y Plottier

Dave Evans, cantante original de AC/DC, de gira por el país llegará este jueves a la región para dos shows, en Roca y Plottier, en el último tramo de su Latin American Tour”.

De la mano del músico y productor Ezequiel Salgado, el Alto Valle se prepara para recibir a una leyenda del rock mundial, quien se encuentra a punto de finalizar su gira americana en el marco del 50° aniversario de la conformación original de la aún vigente banda icónica del hard rock AC/DC. Serán sus últimas presentaciones en Argentina antes de partir a Europa.

Los shows serán este jueves 31 de agosto, a las 22, en “Oktober Bar” (Av. Roca 1343, Roca), junto a Black Cadillacs; y el viernes 1 de septiembre, a las 21, en “El Zaguán Teatro” (Avenida San Martín 239, Plottier), con Refucilos como banda soporte. Las entradas en Plottier se pueden adquirir en la boletería del teatro o comunicándose al 2944204877, con un precio promocionar de 4000 pesos: En Roca, en Oktober Bar, después de las 19, a 2500 pesos.

El espectáculo será una recreación del primerísimo primer momento de AC/DC, con versiones que hacían en su momento y temas de su autoría. El setlist incluye temas de la primera época de AC/DC como “Can I Sit Next To You Girl?”, “Rocking In The Parlour”, “Baby Please Don’t Go” y “Sunset Stripp”, además de clásicos post Evans como “TNT”, “Highway To Hell” y “Whole Lota Rosie”, entre otros. También recorre temas de sue tapa solista como “Bad Ass Boy” y “Who’s Gonna Rock Me?” y algunas sorpresas de sus ex bandas Rabbit y Barbwire.

Versión de «Can I sit next to you girl?» grabada en «The Last Picture Show», en julio de1974. Según el propio Dave Evans, «es el único vídeo mío con AC/DC que conozco. Se grabó en The Last Pictue Show en Cronulla, un antiguo cine reconvertido en local. También tocamos allí con Sherbet en un par de ocasiones. El local estaba cerrado al público para que pudiéramos grabarlo». Como puede verse, la banda lucía una estética glam rock de moda en aquel tiempo.

Dave Evans estará acompañado por el guitarrista German Catelli, el bajista Luciano Marzalletti, el baterista Leonardo Sessi y el también guitarrista Ezequiel Salgado, nexo local de la gira de Evans. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, contó cómo se dio la llegada del cantante y cómo serán los shows en Roca y Plottier:

P: ¿Cómo hiciste contacto con Dave Evans y lograr que venga a la región?

R: Una de las cosas que creo siempre me caracterizó es la inquietud, nunca me quedo parado en mí labor como músico productor, siempre trato de generar nuevos espacios, espectáculos que dejen algo a la región. Después de una gira muy linda con Ricardo Tapia de la Mississippi y luego de confirmar un tour que me lleva a Santiago de Chile, Mendoza, Córdoba, estaba buscando producir ese evento que destaque y es cuando por el programa de Calamaro: «La cocina de los Calamaro» me enteré que Dave estaba en Argentina. Busqué la manera de llegar a su manager y poder traerlo. El tiempo de producción fue muy poco (un mes) pero pudimos plantear los últimos shows en Argentina antes de partir a Europa.

P: Todavía no puedo creer que toque en Plottier y Roca ¿Cuánto durará el show? ¿Cómo está integrado el repertorio?

R: La verdad que sí, es increíble, pero todo es también mérito de la gente con la que trabajo, como Matías Perelló de Sonar Producciones, productora de Plottier, Izza, dueño de Oktober Bar, que viene siendo la casa del rock en Roca. El show durará una hora y media aproximadamente, está integrado por sus temas, un recorrido por el primer show que dio AC/DC, versiones de Elvis Presley, Little Richard, entre otros y, por supuesto, clásicos de la banda.

P: ¿Cómo hicieron para ensamblarse, ensayar y demás detalles?

R: El sistema para ensamblar es bastante dinámico, planteamos el repertorio, y nos encargamos de naturalizar las canciones. Hacerlas propias por un par días para que suenen con la fuerza con la que tienen que sonar. Soy de los que cree que replicar canciones es muy difícil, cada músico tiene su impronta, su esencia y lo que hacemos en estos casos es arrimarnos a eso y lograr una versión propia. Se disfruta mucho esto, porque serán versiones únicas de todo el repertorio.

P: ¿Cuáles son las canciones icónicas de AC/DC que podés destacar?

R: Las canciones que puedo destacar a mi gusto son “Let there be rock”, “Highway To hell”, “Rockin in the Parlour”, también me gusta mucho una versión de un clásico del blues que hicieron los AC/DC en su inicio con Dave que es “Baby Please don’t go”. Más allá de eso, “Take me Down Again” de Dave es un tema que estoy esperando por tocar.

La historia de Dave Evans en AC/DC

Los AC/DC, con Dave Evans, primero desde la izquierda.

La historia de Dave Evans con los AC/DC no llegó al año: fueron apenas un puñado de meses, entre noviembre de 1973 y septiembre de 1974.

Cuando los hermanos Malcolmn y Angus Young decidieron decidieron dar forma al primer AC/DC, reclutaaron al bajista Larry Van Kriedt, al cantante Dave Evans y al baterista Colin Burgess. Esta formación adoptó una imagen decididamente ambigua, en sintonía con la moda del glam rock de la época, muy distinta a la que tendría poco tiempo después, con otros músicos. Pero, para entonces, los primeros ensayos se basaban en clásicos de blues y rhythm & blues.

En los festivales de Año Nuevo de 1973, el grupo dio su primer concierto, en un club llamado «Chequers», en los suburbios de Sídney.​ Pero aquella formación originaria pronto comenzó a disolverse. Knedt y Colin Burgess fueron los primeros miembros despedidos, y varios bajistas y bateristas pasaron por la banda durante el siguiente año, incluido George Young.

Mientras, la presencia de Evans era cada vez más inestable. Así y todo, en junio de 1974, los Young, junto a Dave Evans y los incorporados Peter Clack (batería), y Rob Bailey (bajo), grabaron lo que sería el primer sencillo de AC/DC, lanzado por toda Australia y Nueva Zelanda: Can I Sit Next to You Girl”, lla cual posteriormente se regrabó con Bon Scott.

Entre agosto y septiembre de 1974, Angus y Malcolm se deshicieron del resto del grupo e iniciaron la búsqueda de miembros para una nueva formación. En septiembre de 1974, Bon Scott reemplazó a Dave Evans. Hasta entonces, el grupo solo había grabado aquel single con la voz de Evans.

Dave Evans fuera de AC/DC: Rabbit, Barbwire y etapa solista

Ya fuera de AC/DC, Evans Siguió su carrera en solitario en una banda llamada Rabbit, a partir de 1975. Con Rabbit grabó un par de discos, «Rabbit» y «Too Much Rock And Roll», y apareció en numerosos shows de televisión. Después de unos años de ausencia, en 1985 formó Dave Evans and Thunder Down Under, banda que grabó un disco de tributo a AC/DC. Ese álbum tributo se llamó ‘A Hell of a Night’. Fue grabado en vivo, en el año 2001, coincidiendo con el 20º aniversario de la muerte de Bon Scott. Dentro de él, se encuentran ocho canciones, de las cuales originalmente seis de ellas fueron grabadas por Bon Scott y dos por Dave Evans.

En 2006 apareció su exitoso «Sinner», disco con el cual hizo su correspondiente gira por los Estados Unidos, Europa y Australia. Dos años después lanzó al mercado «Judgement Day», el que sería su segundo álbum como solista.

En 2020 junto al reconocido productor Jeff Silverman y el guitarrista/compositor Troy Q Tipton, graban el sencillo Bad Ass Boy, lanzado oficialmente en las plataformas digitales en todo el mundo.

También en 2020 finaliza la edición y lanza «Live», álbum en vivo grabado durante la gira Lightning & Thunder Tour Latin America 2019 por Argentina, Chile, Colombia, Aruba, México, Guatemala, Panamá y Miami (EUA).

En 2021 se lanza de manera digital el EP Live On Fox Sports, donde se capta en el mismo las presentaciones que realizó en la cadena deportiva.

En 2022 lanza su nuevo sencillo llamado Who´s Gonna Rock Me? y su correspondiente videoclip rodado íntegramente en Aruba durante un tramo del Sold My Soul To Rock N Roll Latin American Tour 2022