Internaron de urgencia a Dani La Chepi

Dani La Chepi debió ser internada de urgencia tras presentar un cuadro de fuertes dolores. Ella misma contó en Instagram que empezó a sentir malestar, por lo que se acercó al centro médico para hacerse estudios.

En sus historias en Instagram contó que empezó con un malestar, tuvieron que realizarle estudios y podrían operarla en las próximas horas. Desde la cama, donde se la veía con suero, contó que está acompañada por su madre y dio detalles, siempre con humor.

«Hoy el plan era salir a pasear y bueno…. salimos, ¿o no? Hubiese sido mejor el shopping, pero bueno. Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote, me lo dejaron en casa y yo me lo tragué», expresó con más chistes. «Estoy esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar», agregó, para luego bromear con que le habían hecho sacar los aros, el maquillaje e incluso el esmalte de las uñas.

Fuente: Minutouno