Sofía Campos, el alma de una guitarra latina

Seis de la madrugada, el sol no había salido aún, pero la guitarra ya estaba cargada en el auto. El destino era Buenos Aires-Moquehue, Neuquén, con una parada en el camino: la capital de la provincia.

Ese auto que ayer arrancó el viaje de casi 1.200 kilómetros, llevaba a la familia de Sofía Campos abrazada a su guitarra y con una bolsa repleta de emoción y nervios de los buenos. Es que por primera vez la cantautora se subirá a un escenario en estas tierras.

“Es pura emoción y todo un mundo por descubrir”, aseguró la artista que se presentará el domingo 7 de enero a las 22, en Antares de calle San Martín 297.

Para presentar a Sofía hay que decir que tiene tres discos editados y uno que está en producción. En 2022 fue nominada a los Latin Grammys en la categoría “Mejor Nuevo Artista”, que destaca a aquellos músicos que sin grandes estructuras proponen un estilo particular.

Su música es un “rico guiso” de melodías argentinas, brasileñas y mexicanas”. En Brasil, Sofía pasó toda su infancia. En México vivió cinco años hasta diciembre del 2023. “Mis canciones son un guiso en el que se mezclan ingredientes que ni una sabía que los tenía. De México tienen ese tener el corazón en la mano, la pasión y el drama. De Brasil melodías suaves del Bosa y de Argentina ese lenguaje directo y el estilo que en se dicen las cosas acá. Todo eso es muy lindo verlo reflejado en las canciones”, explicó Sofía.

Campos presentará este domingo en Neuquén, un show intimista. “Solo yo y mi guitarra”. Recorrerá las canciones de sus tres discos: “Salvar el fuego” de 2019, “Lugares imaginarios” de 2021 y “Lisboa” del año pasado.

“Voy a tocar sola con mi guitarra, pero puede ser que se sume mi hermano que también es músico. Todavía no armé mucho el show porque fue una fecha que surgió de manera impulsiva y eso también tiene su toque de desafío que me encanta. Voy a presentar un recorrido por mis canciones anteriores en español y portugués. Pero también adelantaré algunas de las canciones que estoy armando para mi próximo disco. Va a ser un show intimista porque me interesa la reacción del público. La canción se completa cuando la escucha la gente”, comentó la artista.

El nacimiento de las canciones de Sofía Campos es un proceso interno que se nutre de experiencias de vida. “Compongo la letra y la armonía, después me alío con algún productor, se van sumando los músicos y ahí la canción termina vistiéndose, va tomando otro vuelo, pero siempre en función de la canción. Me gusta que la canción funcione solita con la guitarra”, explicó.

Las letras de Sofía son para ella un refugio, un lugar al que definió como un templo. “Las canciones son un momento de mucha transparencia. Salen de hacerme alguna pregunta nueva, de encontrar una respuesta que no tenía. Es analizar una emoción, es preguntarse qué camino tomar, por qué las cosas son como son. Son mis momentos que luego se completan con la reacción del público”, reafirmó la artista.

Sofía transita su camino por la música sin apuro y sin otras expectativas más que hacer lo que siente y vivir de lo que le gusta. Pero llegó el 2022 y la vida la sorprendió con la nominación a los Grammys Latinos como “Mejor Nuevo Arista”. Si bien no se llevó la estatuilla dorada a casa, el hecho de haber estado en el listado de elegidos para ella fue “haber ganado”.

“A veces me pasa que siento que esto que estoy haciendo es un delirio. Pensar que alguien quiere escuchar esto es un delirio. Pero después me doy cuenta que es la reafirmación de que debo hacer lo que siento porque funciona. Mis canciones son una reafirmación de que voy por el camino correcto. No importa cuantas veces te presentaste en un escenario. Es que alguien pensó que eso poquito o mucho que hacemos los artistas es valorado”, concluyó.