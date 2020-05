Estaba varado a tres cuadras de su casa y finalmente anoche lo dejaron ingresar a La Pampa

Tenía su casa a cuatro cuadras pero estaba del otro lado del río Colorado. Un estricto control policial-sanitario de La Pampa por el coronavirus le impidió pasar durante días. Anoche, tras conocerse el caso se acordó dejarlo ingresar, pero deberá hacer el aislamiento durante dos semanas.



En su pueblo de Gobernador Duval lo esperan su esposa y su bebé, que nació hace un mes.

Cabe recordar que la definición se había dilatado y durmió tres noches en su auto.

Ricardo Álvarez tiene 36 años, trabaja en una petrolera de Neuquén y quedó varado frente al último puesto rionegrino de la Policía Caminera, en la ruta 232, más conocida como La Japonesa. El lugar es pura desolación y Duval queda cruzando el puente. No llega a 600 habitantes.



“En el retén pampeano dicen que en mi caso no se cumple el protocolo de sanidad por el coronavirus, pero yo les presenté el certificado de salud de mi empresa que da negativo y que lo emite un médico infectólogo. Les explico que de ser necesario, estoy dispuesto a hacer el aislamiento obligatorio en Duval, donde ellos dispongan”, indicó el trabajador ayer por la tarde a Río Negro desde un celular, antes de que se destrabara su ingreso.



El problema es que Duval está a 350 kilómetros de Santa Rosa, no tiene un lugar para aislamiento y sus habitantes conectan más con Río Negro para proveerse.



Álvarez dijo que antes de dejar Duval cumplió con los requisitos que impone la cuarentena por el covid-19.



El 2 de abril fue convocado vía mail por la petrolera para hacer tareas como “trabajador exclusivo ”en Vaca Muerta. Se acercó a la comisaría del pueblo para asesorarse y “el subcomisario Ariel Cerviño me firmó la autorización para que salga. Me dio la garantía de poder ingresar a mi regreso, pero ahora lo desconoce”, dijo el petrolero.



Río Negro se comunicó ayer con la comisaría de Duval y atendió Cerviño. Dijo que en el puesto de control hacen cumplir las disposiciones sanitarias del gobierno pampeano y que Álvarez no tiene domicilio en la localidad sino en General Pico. “Nosotros velamos por toda la comunidad, no hubo ningún infectado y no hay dispuesto un lugar para aislamiento”.



Álvarez presentó un reclamo al gobierno pampeano. Finalmente anoche y tras una gestión realizada por el Secretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, las autoridades pampeanas permitieron el ingreso del trabajador.



Álvarez agradeció a los policías rionegrinos de la caminera en el puesto de La Japonesa. “Se han portado excelente. Me facilitan un baño, ducha y calentar agua para el mate, mientras vivo en el auto”. Intentó regresar a la petrolera, pero tampoco lo reciben por “protocolo sanitario”.

Detrás de la situación de Álvarez están los números y políticas sanitarias distintas. La Pampa registra hoy cinco casos activos y Río Negro 99. La vecina provincia considera “casos sospechosos” a toda persona con fiebre, problemas respiratorios o que tenga historial de viaje en Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Chaco.