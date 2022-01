Estaciones de servicio: hoy definirán si aplican nuevamente un extra por servicio de playa

Los aumentos en el precio de los combustibles no llegaron durante la primera quincena de enero como lo esperaban las petroleras y estaciones de servicio de todo el país y como alternativa a los estacioneros de la región analizan aplicar un adicional por “servicio de playa”. Se trata de una alternativa que consta de un sobreprecio cuya recaudación va directamente a los comerciantes, un adicional que se aplicó en 2007.

“Hoy vamos a reunirnos entre las estaciones de servicio de acá de Neuquén y Río Negro para analizar la situación. Y el servicio de playa es un tema que está sobre la mesa, vamos a tratar de tomar una decisión hoy”, aseguró el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (CECNERN), Carlos Pinto, en diálogo con Energía On.

El directivo confirmó que lo plantearán en la reunión y de tener el consenso necesario entre los asociados a la cámara avanzarán con la medida que tiene como objetivo recuperar los ingresos congelados de los estacioneros después de casi 8 meses de congelamiento.

“El servicio de playa es un tema que podemos resolver nosotros los estacioneros de forma particular y que no viola ninguna ley. Es un ingreso que viene directamente a nuestros bolsillos, no pasa por ningún lado”, indicó Pinto.

Desde la cámara regional reconocieron que la medida no es bien vista por los gobiernos, pero -aseguran- no encuentran otra alternativa ante la “delicada” situación que atraviesan. Pinto señaló que pese a los reiterados intentos que realizaron para concretar una reunión con el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, no tuvieron éxito.

“Nos gustaría hacerlo consensuado con el gobierno, pero no están de acuerdo con esta medida. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dialogar, pero el precio tiene que aumentar. Está en manos del gobierno nacional exclusivamente, nosotros necesitamos que nuestros ingresos aumenten después de 8 meses”, agregó el presidente de la cámara regional.

Una alternativa vieja

El servicio de playa no es una idea nueva, sino que ya se aplicó en otras oportunidades y por escenarios similares: ingresos insuficientes para cubrir los costos del servicio.

Un antecedente cercano se produjo en 2007 cuando los estacioneros de la región también aplicaron un servicio de playa que, en ese momento, era de centavos por cada litro de nafta. La medida causó rechazo y polémica por diversos sectores políticos, algo que se espera que se replique nuevamente.