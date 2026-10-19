Cansancio, sueño y falta de energía en primavera: qué puede estar pasando

La primavera suele asociarse con más horas de luz, actividades al aire libre y una mayor sensación de bienestar. Sin embargo, no todas las personas experimentan el cambio de estación de la misma manera. Para algunas, octubre y noviembre pueden llegar acompañados de sueño durante el día, dificultad para concentrarse y una sensación persistente de falta de energía.

Este fenómeno suele conocerse popularmente como astenia primaveral, aunque no se considera una enfermedad específica ni existe evidencia suficiente para atribuir todos estos síntomas al cambio de estación.

El cansancio puede estar relacionado con modificaciones en los horarios de sueño, temperaturas más elevadas, alergias o problemas de salud que coinciden con esta época del año.

Por eso, la duración de los síntomas y su impacto en la vida cotidiana son claves para saber cuándo conviene consultar.

Qué es la astenia primaveral y por qué aparece el cansancio

La palabra astenia se utiliza en medicina para describir una sensación de debilidad o falta de energía. Cuando se habla de astenia primaveral, generalmente se hace referencia a un cansancio que algunas personas perciben al comenzar la estación.

El aumento de las horas de luz puede modificar los horarios de sueño y vigilia, especialmente cuando también cambian las rutinas laborales, escolares o sociales.

La exposición a la luz participa en la regulación del ritmo circadiano, el sistema que ayuda al organismo a organizar los períodos de actividad y descanso.

Sin embargo, no está demostrado que exista un síndrome de astenia primaveral con una causa única. El cansancio es un síntoma frecuente y puede tener múltiples explicaciones.

Por eso, antes de atribuirlo exclusivamente a la primavera, es importante considerar cómo se está durmiendo, qué medicamentos se utilizan y si existen otros síntomas.

Dormir mal, alergias y calor: tres factores que pueden aumentar el agotamiento

Durante la primavera pueden coincidir distintas circunstancias que afectan el bienestar.

1. Cambios en el descanso. Los días más largos y las actividades que se extienden hasta más tarde pueden retrasar la hora de acostarse. Dormir menos de lo necesario o tener un sueño interrumpido puede provocar somnolencia y dificultades de concentración.

2. Alergias estacionales. La rinitis alérgica, frecuente durante los períodos de mayor presencia de polen, puede causar congestión nasal, estornudos y picazón. Cuando estos síntomas alteran el descanso nocturno, también pueden generar cansancio durante el día. Algunos antihistamínicos, especialmente los más antiguos, producen somnolencia como efecto adverso.

3. Temperaturas más elevadas. Los primeros días de calor pueden afectar el sueño y aumentar las necesidades de hidratación. Si se pierde demasiado líquido, pueden aparecer debilidad, dolor de cabeza o mareos.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde la primavera puede combinar viento, polen y cambios marcados de temperatura, las molestias alérgicas también pueden influir en la calidad del descanso.

De todos modos, no todas las personas presentan los mismos síntomas ni responden de igual manera a los cambios ambientales.

Cuándo el cansancio puede ser una señal de anemia, problemas de tiroides u otras enfermedades

Aunque el agotamiento puede coincidir con el cambio de estación, no conviene atribuir automáticamente la falta de energía a la primavera.

Entre las causas médicas que pueden provocar cansancio se encuentran la anemia, las alteraciones de la función tiroidea, los trastornos del sueño, algunas infecciones, la depresión y determinados efectos adversos de medicamentos.

También pueden influir una alimentación insuficiente, los problemas de salud crónicos o la falta de descanso sostenida.

La anemia por deficiencia de hierro, por ejemplo, puede producir debilidad, palidez, falta de aire con esfuerzos y cansancio persistente. En personas con menstruaciones abundantes, las pérdidas de sangre pueden aumentar el riesgo.

Por su parte, el hipotiroidismo puede acompañarse de fatiga, sensibilidad al frío, estreñimiento y cambios en la piel, entre otros síntomas.

Estas condiciones no pueden diagnosticarse únicamente por la sensación de agotamiento. La evaluación médica permite determinar si es necesario realizar análisis u otros estudios.

Cinco hábitos que pueden ayudar a recuperar energía durante la primavera

Cuando el cansancio es leve y no está acompañado de señales de alarma, algunos cambios cotidianos pueden favorecer el descanso y el bienestar.

Mantener horarios regulares de sueño. Intentar acostarse y levantarse en horarios similares, incluso los fines de semana.

Intentar acostarse y levantarse en horarios similares, incluso los fines de semana. Buscar luz natural durante el día. La exposición a la luz por la mañana ayuda a regular el reloj biológico.

La exposición a la luz por la mañana ayuda a regular el reloj biológico. Hidratarse adecuadamente. Aumentar la atención al consumo de líquidos cuando hace calor o se realiza actividad física.

Aumentar la atención al consumo de líquidos cuando hace calor o se realiza actividad física. Realizar actividad física moderada. Caminar y moverse regularmente puede mejorar el sueño y el nivel de energía, siempre que el estado de salud lo permita.

Caminar y moverse regularmente puede mejorar el sueño y el nivel de energía, siempre que el estado de salud lo permita. Revisar los hábitos nocturnos. Reducir la cafeína cerca de la hora de dormir y evitar que las actividades se extiendan hasta demasiado tarde.

No se recomienda comenzar a tomar suplementos de hierro, vitaminas o productos energizantes sin una indicación profesional. Su utilidad depende de que exista una necesidad concreta, y algunos pueden provocar efectos adversos.

Cuándo consultar al médico por el cansancio en primavera

Hay situaciones en las que el agotamiento merece una evaluación médica y no debería considerarse una simple consecuencia del cambio de estación.

Conviene solicitar una consulta si:

El cansancio dura varias semanas , no mejora con el descanso o empeora.

, no mejora con el descanso o empeora. Interfiere con el trabajo, el estudio o las actividades habituales.

Aparece acompañado de palidez, cambios de peso inexplicables, fiebre, sudoración nocturna o alteraciones persistentes del sueño.

Se presenta junto con tristeza sostenida, pérdida de interés en actividades habituales o dificultades importantes para concentrarse.

Existen sangrados abundantes, mareos frecuentes o debilidad que no tiene una explicación clara.

Si el cansancio aparece de forma repentina junto con dolor de pecho, dificultad importante para respirar, desmayo o debilidad súbita de un lado del cuerpo, se debe buscar atención médica de urgencia.

Cuánto puede durar el cansancio de primavera

No existe una duración establecida para la llamada astenia primaveral porque no es un diagnóstico médico con criterios definidos.

Cuando la falta de energía está relacionada con dormir menos o con una modificación transitoria de la rutina, puede mejorar al recuperar hábitos regulares de descanso.

Sin embargo, si el cansancio persiste o se intensifica, es importante buscar otras explicaciones.

La primavera puede modificar los horarios, las actividades y las condiciones ambientales, pero no debería utilizarse como explicación automática para un agotamiento prolongado.

Escuchar las señales del cuerpo, cuidar el descanso y consultar cuando los síntomas afectan la vida cotidiana son las mejores herramientas para distinguir una molestia pasajera de un problema que necesita atención.