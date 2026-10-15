Día de la Alimentación: el desafío de innovar frente al avance del ultraprocesado

Por Prof. Lic. Samuel B. Garcia – Nutricionista / MP:108



Cada 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación nos convoca a reflexionar sobre un dilema global que se define, inevitablemente, en los territorios. En una provincia como Neuquén, con una geografía tan diversa como desafiante (desde el valle hasta la cordillera), hablar de alimentos suficientes, diversos, seguros y nutritivos nos exige mirar más allá de las estadísticas generales. Nos obliga a situar el debate en nuestras comunidades, en nuestras escuelas y en nuestras mesas.

El lema de este año, innovar hoy para nutrir mañana, encaja de lleno con el camino que venimos transitando en Neuquén. Las soluciones con visión de futuro no pueden pensarse al margen de nuestra identidad ni de nuestros conocimientos tradicionales. Innovar hoy no es sinónimo de desterrar lo nuestro, sino de entrelazar la ciencia y las sabidurías locales, con herramientas modernas que nos permitan adaptarnos a la crisis climática y proteger el planeta para las generaciones futuras.



Sin embargo, hablar de innovación y futuro en la alimentación actual nos exige poner sobre la mesa una realidad ineludible, el avance avasallante de los productos ultraprocesados. En los tiempos que corren, caracterizados por la apuro y por mercados saturados de opciones hiperpalatables, pero nutricionalmente vacías, la malnutrición ha cambiado de rostro. Ya no se trata solo de la escasez, sino de la abundancia de productos que dañan nuestra salud y deterioran los sistemas alimentarios locales.

Frente a esto, la innovación también debe interpelar a la industria y repensar los procesos. No se trata de demonizar sin propuestas, sino de exigir y transitar la reformulación y reversión del ultraprocesado, transformar y rediseñar recetas para reducir drásticamente los excesos de azúcares, sodio y grasas críticas, recuperando perfiles nutricionales genuinos que vuelvan a conectar a los alimentos con la salud. Pero esta transformación no será real si no viene acompañada de accesibilidad, las opciones más sanas deben dejar de ser un privilegio de pocos para convertirse en el estándar cotidiano de las mayorías.

Ninguna innovación es genuina si no es profundamente inclusiva. No podemos hablar de seguridad alimentaria ni de desarrollo sostenible cuando el acceso a una alimentación adecuada choca contra las desigualdades cotidianas y contra entornos que empujan al consumo de productos críticos. Es aquí donde la política pública adquiere su rol más transformador, entendiendo que la salud y la nutrición no se resuelven apelando únicamente a la voluntad individual, sino construyendo contextos que faciliten las mejores decisiones.



En la provincia de Neuquén tenemos una herramienta legal pionera que marca el rumbo de este compromiso, la Ley Provincial N° 3242 de Entornos Escolares Saludables. Representar y defender esta dirección significa comprender que las escuelas, los espacios comunitarios y los ámbitos donde crecen nuestras infancias deben ser trincheras activas de salud y bienestar. Significa regular y desplazar al ultraprocesado de esos espacios para garantizar que los alimentos que llegan a las niñeces nutran sus cuerpos, protejan su desarrollo y siembren soberanía alimentaria desde los primeros años.

Proteger el planeta y asegurar una nutrición adecuada son dos caras de la misma moneda. En Neuquén sabemos de resiliencia, de arraigo y del valor de trabajar en comunidad. Innovar hoy para nutrir mañana significa honrar ese legado con políticas públicas claras, leyes que se cumplan, un debate valiente sobre lo que consumimos y un compromiso colectivo que garantice que ningún neuquino ni neuquina quede atrás. La mesa está servida y el momento de actuar hacia el futuro es ahora.