La otra cara de la IA: qué pasa hoy con las personas en el trabajo

La conversación sobre inteligencia artificial y empleo suele girar alrededor de una pregunta: ¿qué trabajos van a desaparecer cuando las máquinas puedan hacerlos? Pero mientras esa discusión avanza, aparece otra paradoja: Quizás las personas no estén siendo reemplazadas por la IA, pero ¿estamos empezando a exigirles que funcionen como ella?

Una encuesta realizada por Adecco Argentina muestra que 67% de los trabajadores sintió agotamiento o burnout varias veces durante el último mes y otro 22% lo experimentó ocasionalmente. Solo 11% afirma no haberlo sentido nunca.

Sin embargo, cuando se pregunta qué situación contribuye más a ese agotamiento, el exceso de trabajo o los plazos ajustados no aparece como el principal problema. Solo 16% lo identifica como causa principal.

El reconocimiento también es parte del trabajo

El principal factor señalado por los encuestados es la falta de reconocimiento o desarrollo, con 39%, seguida muy de cerca por el clima laboral o la relación con jefes y pares, con 38%.

El dato rompe con una asociación bastante instalada: que para combatir el agotamiento alcanza con reducir la cantidad de tareas o bajar la presión sobre los plazos. Un trabajador puede tener una carga laboral razonable y, aun así, sentirse agotado si no se siente valorado, si no encuentra posibilidades de crecimiento o si trabaja en un entorno que deteriora sus vínculos.

“Los datos muestran que el agotamiento no se explica únicamente por la cantidad de trabajo, sino también por la experiencia que las personas tienen dentro de las organizaciones. No alcanza con pedir resultados: también hay que construir las condiciones para que las personas quieran y puedan alcanzarlos”, señala Mariana D’Ardis, HR Business Partner.

El desafío, entonces, no sería solamente evitar que las personas trabajen como máquinas, sino asegurarse de que la incorporación de tecnología y nuevas formas de trabajo no deje de lado la dimensión humana de las organizaciones.

Si la IA está siempre disponible, ¿también tenemos que estarlo nosotros?

Las máquinas no tienen horario. Las personas sí.

Un mensaje de WhatsApp fuera de hora, una consulta durante el fin de semana o la expectativa de responder inmediatamente pueden convertir la jornada laboral en una disponibilidad permanente.

Aunque solo 7% señala la dificultad para desconectar como principal causa de agotamiento, la pregunta es otra: ¿cuándo la disponibilidad deja de ser compromiso y empieza a ser una exigencia?

La tecnología debería facilitar la comunicación, no necesariamente extender la jornada laboral.

Cinco claves para desarrollar una mirada más humana sobre el trabajo

Si el agotamiento no se explica solamente por la cantidad de trabajo, las soluciones tampoco deberían limitarse a reducir tareas. Adecco Argentina propone cinco claves para recuperar una mirada más humana sobre el trabajo: