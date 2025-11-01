La salud intestinal y su impacto en la piel: los alimentos que ayudan a lucirla más sana y luminosa

Cada vez más estudios confirman la estrecha conexión entre la salud del intestino y la apariencia de la piel. Según explica la licenciada Fernanda Bernal, una buena digestión es clave para garantizar una correcta nutrición de las células y los tejidos.

Cuando aparecen afecciones o desequilibrios cutáneos, estos pueden ser una señal de que los órganos excretores o de limpieza —como el intestino, el hígado, los riñones y los pulmones— están sobrecargados.

Bernal comparte una guía práctica con alimentos recomendados y no recomendados para mantener una piel sana, hidratada y luminosa, recordando que los casos específicos deben tratarse de forma personalizada.

Alimentos recomendados para una piel radiante

1. Antioxidantes naturales

Ayudan a prevenir el daño celular y a mantener la piel firme y elástica.

Beta carotenos / Vitamina A: zanahoria, zapallo, pimiento rojo, hojas verdes, brócoli, mango, papaya, naranja y algas.

zanahoria, zapallo, pimiento rojo, hojas verdes, brócoli, mango, papaya, naranja y algas. Vitamina C: limón, naranja, pomelo, mandarina, lima, pimiento rojo, frutilla, kiwi, frambuesas, arándanos, moras, brócoli y perejil.

limón, naranja, pomelo, mandarina, lima, pimiento rojo, frutilla, kiwi, frambuesas, arándanos, moras, brócoli y perejil. Vitamina E: aceites vegetales, semillas de calabaza, almendras y hojas verdes.

aceites vegetales, semillas de calabaza, almendras y hojas verdes. Licopeno: tomate, pimiento rojo, sandía y pomelo.

2. Omega 3

Favorece la circulación sanguínea y mejora la oxigenación de las células, lo que se traduce en una piel más vital.

Fuentes: semillas de chía y lino (activadas y molidas o en aceite prensado en frío) y nueces activadas.

3. Probióticos

Favorecen el equilibrio intestinal, mejorando la digestión y, por ende, la piel.

Fuentes naturales: kéfir, kombucha, agua enzimática, yogur, quesos vegetales fermentados, kimchi, chucrut y pan de masa madre.

4. Agua y alimentos frescos

La hidratación es esencial para eliminar toxinas y oxigenar los tejidos. Se recomienda beber suficiente agua natural y sumar frutas y verduras crudas a la dieta diaria.

Qué alimentos y hábitos conviene evitar

La especialista advierte que ciertos productos carecen de nutrientes, enzimas y fibra, y pueden favorecer la deshidratación celular y la inflamación intestinal, afectando directamente el aspecto de la piel.

Evitar el consumo excesivo de:

Alcohol, café, gaseosas, frituras, grasas trans, azúcar blanca, sal refinada, edulcorantes artificiales, harinas refinadas, gluten, lácteos y carnes rojas.

Además, aconseja dejar hábitos dañinos como fumar o exponerse al sol sin protección, y trabajar en reducir el estrés y el sedentarismo, factores que también impactan en la salud intestinal y, por consecuencia, en la piel.

“Un intestino sano es igual a una piel sana”, resume Bernal. Cuidar la digestión no solo mejora el bienestar interno, sino que también se refleja en el espejo con una piel más clara, luminosa y vital.