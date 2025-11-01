La salud intestinal y su impacto en la piel: los alimentos que ayudan a lucirla más sana y luminosa
Cada vez más estudios confirman la estrecha conexión entre la salud del intestino y la apariencia de la piel. Según explica la licenciada Fernanda Bernal, una buena digestión es clave para garantizar una correcta nutrición de las células y los tejidos.
Cuando aparecen afecciones o desequilibrios cutáneos, estos pueden ser una señal de que los órganos excretores o de limpieza —como el intestino, el hígado, los riñones y los pulmones— están sobrecargados.
Bernal comparte una guía práctica con alimentos recomendados y no recomendados para mantener una piel sana, hidratada y luminosa, recordando que los casos específicos deben tratarse de forma personalizada.
Alimentos recomendados para una piel radiante
1. Antioxidantes naturales
Ayudan a prevenir el daño celular y a mantener la piel firme y elástica.
- Beta carotenos / Vitamina A: zanahoria, zapallo, pimiento rojo, hojas verdes, brócoli, mango, papaya, naranja y algas.
- Vitamina C: limón, naranja, pomelo, mandarina, lima, pimiento rojo, frutilla, kiwi, frambuesas, arándanos, moras, brócoli y perejil.
- Vitamina E: aceites vegetales, semillas de calabaza, almendras y hojas verdes.
- Licopeno: tomate, pimiento rojo, sandía y pomelo.
2. Omega 3
Favorece la circulación sanguínea y mejora la oxigenación de las células, lo que se traduce en una piel más vital.
- Fuentes: semillas de chía y lino (activadas y molidas o en aceite prensado en frío) y nueces activadas.
3. Probióticos
Favorecen el equilibrio intestinal, mejorando la digestión y, por ende, la piel.
- Fuentes naturales: kéfir, kombucha, agua enzimática, yogur, quesos vegetales fermentados, kimchi, chucrut y pan de masa madre.
4. Agua y alimentos frescos
La hidratación es esencial para eliminar toxinas y oxigenar los tejidos. Se recomienda beber suficiente agua natural y sumar frutas y verduras crudas a la dieta diaria.
Qué alimentos y hábitos conviene evitar
La especialista advierte que ciertos productos carecen de nutrientes, enzimas y fibra, y pueden favorecer la deshidratación celular y la inflamación intestinal, afectando directamente el aspecto de la piel.
Evitar el consumo excesivo de:
- Alcohol, café, gaseosas, frituras, grasas trans, azúcar blanca, sal refinada, edulcorantes artificiales, harinas refinadas, gluten, lácteos y carnes rojas.
Además, aconseja dejar hábitos dañinos como fumar o exponerse al sol sin protección, y trabajar en reducir el estrés y el sedentarismo, factores que también impactan en la salud intestinal y, por consecuencia, en la piel.
“Un intestino sano es igual a una piel sana”, resume Bernal. Cuidar la digestión no solo mejora el bienestar interno, sino que también se refleja en el espejo con una piel más clara, luminosa y vital.
