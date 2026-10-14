Muerte súbita en lactantes: qué recomiendan pediatras para reducir los riesgos al dormir

La muerte súbita e inesperada del lactante no responde a una única causa, no puede prevenirse mediante una sola medida y reducir su riesgo requiere comenzar los cuidados desde el embarazo, disminuir la vulnerabilidad del bebé y, luego del nacimiento, favorecer un entorno seguro para dormir.

Ese es uno de los principales mensajes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en el marco de la Semana del Sueño Seguro, que se conmemora del 13 al 18 de octubre, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La alimentación con leche humana disminuye el riesgo de muerte súbita.

El concepto cobra particular relevancia al observar las cifras disponibles en nuestro país. Según las Estadísticas Vitales correspondientes a 2024, último año con datos disponibles, en la Argentina ocurrieron 138 muertes infantiles domiciliarias, de las cuales 63 correspondieron a muertes súbitas e inesperadas del lactante (MSIL).

Se denomina MSIL a la muerte súbita e inesperada de un niño de hasta un año de edad -entre los 7 y los 365 días de vida- que no se esperaba que ocurriera en las 24 horas previas y cuya causa se desconoce antes de la investigación médica y legal. Luego de una investigación completa, puede clasificarse como de causa explicada o inexplicada.

La prevención empieza durante el embarazo

Las cifras forman parte del documento denominado “Campaña de Sueño Seguro. Disminución del riesgo de muerte súbita e inesperada del lactante”, elaborado por el Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria y el Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en el que se actualiza la información disponible y se detallan las principales recomendaciones destinadas a disminuir los riesgos.

No se debe fumar ni exponerse a ambientes con humo durante el embarazo.

«Cuando hablamos de sueño seguro no deberíamos pensar solamente en cómo acostamos al bebé. La prevención empieza mucho antes, durante el embarazo, con los controles de salud, la vacunación, la prevención de la prematurez y del bajo peso al nacer y evitando la exposición al tabaco, al alcohol y a otras sustancias. Después del nacimiento, esos cuidados continúan con un ambiente de sueño que reduzca los riesgos evitables”, señaló Julia Carolina Aznar, médica pediatra y secretaria del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

“Las recomendaciones tienen que poder trasladarse a la vida real de cada familia. No todas cuentan con las mismas condiciones habitacionales ni con los mismos recursos, y por eso la consulta pediátrica debe ser un espacio de diálogo, sin culpabilizar. Necesitamos conocer cómo duerme ese bebé y cuáles son las posibilidades concretas de sus cuidadores para poder disminuir los riesgos”, sostuvo la Dra. Norma Rossato, médica neonatóloga, prosecretaria del Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante de la SAP.

La mirada sobre las condiciones sociales resulta particularmente importante al abordar el colecho. Compartir la cama es una práctica extendida y valorada por muchas familias argentinas y se observa con mayor frecuencia en hogares de bajos ingresos, algunos de los cuales pueden no disponer de otro lugar para que duerma el bebé. Por eso, la SAP recomienda conversar sobre esta práctica durante la consulta pediátrica, teniendo en cuenta las creencias, los valores culturales y las posibilidades de cada familia.

“El lugar más seguro para el sueño del bebé es su propia cuna, ubicada en la misma habitación de quienes lo cuidan, pero sin compartir la cama, al menos durante los primeros seis meses. También dormir boca arriba, en una superficie firme y plana, mantener la cuna libre de objetos y evitar el humo de tabaco. Tampoco deben utilizarse como lugares de sueño habitual huevitos, sillas de auto, cuñas o dispositivos de posicionamiento. Lo importante es que estas recomendaciones se conviertan en una práctica cotidiana”, afirmó el Dr. Damián Leonardo Taire, médico pediatra neumonólogo y legista, secretario del Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante de la SAP.

La SAP advierte, además, que no existe ningún dispositivo comercial que haya demostrado científicamente prevenir la muerte súbita e inesperada del lactante. Por este motivo, la seguridad no debe depositarse en monitores, posicionadores u otros productos comercializados con promesas preventivas, sino en el cumplimiento de las medidas respaldadas por evidencia.

A qué se le debe prestar atención

El colecho merece especial atención cuando se combina con otros factores. Según el documento de la SAP, el riesgo aumenta más de 10 veces cuando la capacidad de alerta de los adultos está disminuida por cansancio, alcohol, medicamentos sedantes, drogas ilícitas o tabaquismo. También se desaconseja cuando la madre fumó durante el embarazo, la superficie es blanda o se hunde, hay almohadas o se comparte la cama con otros niños o mascotas.

Si un adulto se queda dormido accidentalmente mientras alimenta al bebé, el documento señala que resulta menos peligroso que esto ocurra en la cama del adulto -aunque no sea lo recomendado- que en un sofá, donde el bebé puede deslizarse y quedar atrapado en una posición que favorezca la asfixia.

El tabaco constituye otro factor relevante: la exposición prenatal alcanzó en la Argentina al 12,1% en 2023. La recomendación es evitar la exposición durante el embarazo y después del nacimiento y mantener completamente libres de humo los ambientes donde vive el bebé. La advertencia alcanza también a otras formas de exposición a la nicotina.

Otro indicador que preocupa es la prematurez, reconocida como factor de riesgo. La tasa de nacimientos prematuros pasó del 8,4% en 2020 al 12,1% en 2023, con un promedio del 9,6% durante el período 2020-2023. Esto refuerza la importancia de comenzar la prevención durante el embarazo, mediante controles adecuados y medidas destinadas a disminuir tanto los nacimientos prematuros como el bajo peso al nacer.

Otras medidas de protección comienzan durante el embarazo y continúan después del nacimiento. Durante la gestación es fundamental cumplir con las vacunas indicadas, entre ellas la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), que protege al bebé frente a formas graves de enfermedad respiratoria durante sus primeros meses de vida.

La importancia de la lactancia

La alimentación con leche humana también disminuye el riesgo de muerte súbita: en la Argentina, el 97% de los bebés inicia la lactancia materna, aunque la lactancia exclusiva alcanza al 44% de los menores de seis meses y la lactancia materna total al 71%, según datos de 2018-2019. También existe evidencia de un efecto protector del chupete, que puede ofrecerse antes de dormir una vez que la lactancia se encuentre bien establecida.

“No existe una medida aislada capaz de eliminar el riesgo. Lo que podemos hacer es disminuirlo sumando cuidados respaldados por evidencia y evitando que varios factores de riesgo coincidan en un mismo bebé. Por eso hablamos de responsabilidad compartida: de las familias, de los equipos de salud, pero también de quienes diseñan políticas públicas, de los medios, de las redes sociales y de quienes fabrican y comercializan productos destinados a lactantes”, expresó la Dra. Carolina Groisman, médica pediatra e integrante del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria de la SAP.

El mensaje que propone la SAP durante esta Semana del Sueño Seguro busca trascender la enumeración de conductas individuales. La reducción de las muertes relacionadas con el sueño requiere que las recomendaciones puedan ser conocidas, comprendidas y aplicadas, pero también que existan condiciones que hagan posible su cumplimiento.

Entre otras, la SAP describe las siguientes recomendaciones a partir del nacimiento: