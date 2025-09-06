SIBO: la sobrepoblación de bacterias que genera problemas en el intestino

En las últimos meses, numerosos posteos de TikTok y otras redes se volvieron virales tras compartir un diagnóstico. Muchas personas que toda la vida habían sufrido distensión abdominal y otras molestias, ahora, por fin, habían descubierto lo que tenían: un desequilibrio de la microbiota intestinal llamado SIBO. En sus videos, los jóvenes se mostraron aliviados por este descubrimiento y felices de estar en vías de solucionarlo, y miles de personas se sintieron identificadas y se interesaron por el tema.

Pero ante tanta información y experiencias acerca del SIBO, surgieron como siempre dudas y mitos de todo tipo.

¿Cuál es la definición correcta de SIBO?

SIBO son las siglas en inglés de “sobrecrecimiento bacteriano del instinto delgado“ y es importante aclarar que no es una enfermedad ni una infección, si no simplemente un desequilibrio de la microbiota.

¿Qué sucede en el sistema digestivo de una persona que tiene SIBO?

De toda la microbiota que está presente en el tubo digestivo, el 80% se suele encontrar en el intestino grueso y es allí donde tiene que ocurrir el proceso de fermentación de los alimentos, del que surgen principalmente tres cosas: gas, agua y ácidos grasos de cadena corta. Cuando hay un desequilibrio, lo que sucede es que la microbiota aumenta y asciende hacia el intestino delgado y entonces, cuando llega el alimento, el proceso de fermentación comienza a realizarse mucho antes. Después, ese contenido sigue bajando y en el intestino grueso vuelve a fermentarse y a producir gas, agua y ácidos grasos.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

El síntoma más frecuente es la distensión abdominal o hinchazón, que puede asociarse con malestar abdominal y muchos gases. También pueden verse alteradas las características de la materia fecal —debido a la mayor producción de agua por la fermentación— siendo lo más frecuente la diarrea, aunque también hay casos de constipación.

¿Cómo se diagnostica el SIBO?

El diagnóstico se realiza con el test de aire espirado, que sensa la producción de gases hidrógeno y metano. El medicamento se receta según el gas que da positivo y los síntomas predominantes del paciente.

¿En qué consiste el tratamiento para el SIBO?

El tratamiento se hace con un antibiótico específico. A veces los pacientes tienen miedos a que haga mal, a que produzca acidez o dolor de panza. La realidad es que cualquier medicamento puede tener contraindicaciones, pero el tratamiento que más se suele utilizar para el SIBO es un antibiótico no absorbible, es decir que no va al torrente sanguíneo, actúa al nivel local del intestino y prácticamente no tiene contraindicaciones. A veces también es importante, luego de hacer el tratamiento con antibióticos, tomar algún probiótico.

¿En qué consiste la dieta baja en FODMAP y para qué sirve?

La dieta baja en FODMAP sirve para disminuir la fermentación intestinal y siempre tiene que estar hecha bajo el seguimiento de un nutricionista. Se realiza solo durante 15 días y consiste en eliminar varios alimentos que son muy fermentables por la microbiota —y por lo tanto producen más gas— y luego reintroducirlos de a poco para descubrir cuáles son los que al paciente le producen mayor distensión. Pero la dieta no es parte del tratamiento, sino que es una dieta que se realiza en personas que consultan por hinchazón abdominal; una de sus causas podría ser SIBO, pero no siempre.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.