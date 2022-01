Esto es en off: Macri de paseo por Bariloche

Por Rodis Recalt

Mauricio Macri sigue de vacaciones por el sur. Este año estrenó casa nueva con acceso directo al lago Nahuel Huapi en el country Cumelen de Villa La Angostura. Pero no todos los días son de la cama al lago. Esta semana, por ejemplo, se hizo una escapada a Bariloche para visitar amigos en el country Arelauquen, en la ladera sur del cerro Otto, frente al lago Gutierrez. Jugó al golf, visitó a amigos y habló con vecinos del lugar en el club house. Arelauquen es uno de los barrios cerrados más vips de la patagonia. Entre los que tienen casa allí están Lionel Messi, el ex ministro de economía Alfonso Prat Gay, el ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, el abogado de las estrellas Mauricio D’Alessandro, el empresario enemistado con Macri y dueño de C5N Fabián De Sousa y el abogado de Macri Alejandro Pérez Chada, entre otros.

Las vacaciones de Macri están llegando a su fin. Luego de alrededor de un mes en el sur ya está organizando su regreso a Buenos Aires. Entre las peripecias que tuvo allí fue que pasó unos días aislado porque contrajo Covid. Transitó la enfermedad sin mayores problemas.

Por ahora no tiene organizada ninguna actividad para su regreso a Buenos Aires, y una de las últimas visitas que tiene programada en el sur será la llegada de Patricia Bullrich que está prevista para el lunes 31 en Cumelen. Luego de la reunión con los legisladores patagónicos y Horacio Rodríguez Larreta, ahora se suma la presidenta del PRO para darle cierre a la peregrinación de dirigentes a Villa La Angostura.

Qué pasa con Manzur

El jefe de Gabinete Juan Luis Manzur no está pasando su mejor momento. La semana pasada corrió fuerte el rumor de que se volvía a Tucumán y que abandonaba la jefatura de Gabinete.

Manzur había llegado al Gobierno con la imagen de un dirigente con “volumen político” que ayudaría a Alberto Fernández a recuperar el control del Gobierno que se había levantado contra él. El ritmo de los primeros días fue frenético. Llegaba a la Casa Rosada antes de las 7 AM, recibía ministros, gobernadores, empresarios. Participaba de las conferencias, iba a actos y tenía reuniones por todos lados. Pero muy rápido su estrella se fue apagando hasta llegar al punto de casi no tener protagonismo. ¿Qué pasó? Las fuentes de la Casa Rosada sostienen que es el propio Alberto Fernández quien comenzó dejar correr el rumor de su salida. Por otro lado en las intrigas palaciegas también mencionan al predecesor del tucumano que recaló en la Cancillería: Santiago Cafiero, quien tendría intenciones de que Cecilia Todesca, su segunda, sea la próxima jefa de Gabinete, en caso de una salida anticipada de Manzur.

Manzur no es un dirigente que suele dejarse llevar por los rumores y mucho menos quedar condicionado por eso. Este viernes encabezó la conferencia de prensa del ministro de Economía Martín Guzmán para explicar las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el radiopasillo de la Rosada insistían con que luego de acordar con el FMI, volvería a su provincia. Ese momento ya llegó, ahora habrá que observar qué hace Manzur.