Estructura impositiva, la primer materia pendiente

Por Cr. Federico Parrilli (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

El plan económico de los últimos cuatro años, o mejor dicho el ‘no plan económico’, ha producido un gran deterioro a la economía Argentina. Sólo para mencionar algunos de los problemas, vale mencionar la inflación en ascenso, el hiper endeudamiento al límite del default, la mega devaluación, la caída total de la actividad económica, el consumo por el piso y un sistema tributario sumamente regresivo e injusto. Este último ítem, es un punto clave de cara al tiempo que viene.

Claro está que el próximo Presidente de la Nación deberá lidiar con problemas importantes, pero no por eso imposibles de solucionar. La nueva gestión tendrá que tomar medidas que afectaran a unos y beneficiará a otros. La clave de esta balanza será armonizar el equilibrio entre los diferentes actores para modernizar a nuestro sistema tributario en un sistema progresivo que grave la real capacidad contributiva de los contribuyentes.

En este sentido, es indispensable pensar un sistema tributario donde la presión tributaria, o mejor dicho la contribución tributaria, sea pareja para todos los actores económicos.

El sistema tributario actual es sumamente complejo, y tiene fisuras que favorecen la elusión y evasión fiscal, como así también lo transforman en un sistema sumamente contingente para el contribuyente.

En otras palabras, el país necesita un sistema tributario que mida la real capacidad contributiva, ya sea que el mismo sea determinado por sector de económico, por nivel de empresa, por generador de empleo, por innovación tecnológica, por desarrollo territorial, por reinversión de utilidades hasta incluso por repatriación de divisas. El nuevo escenario económico nos debería permitir discutir un nuevo sistema tributario capaz de poder gravar la real capacidad contributiva de las personas y empresas.

Pero más allá del diagnóstico, es oportuno desarrollar una serie de ideas que sirvan y aporten al debate de un nuevo escenario tributario.

Estamos empezando a caminar un acuerdo entre todos los representantes de los trabajadores y de las empresas Miguel Acevedo (UIA) respecto a la necesidad de una reforma tributaria



El primer punto está vinculado con la carga fiscal que tienen las Pymes, nadie discute el gran rol que tienen estas empresas en la economía de nuestro país como creadoras de puestos de trabajo y generadoras de actividad económica. Al abordar este aspecto se debe analizar cada economía regional a lo largo y ancho del país para logar soluciones concretas a cada sector. En este sentido, se impone la necesidad de volver a crear una ley de promoción del empleo con alícuotas reducidas de seguridad social. Este esfuerzo no debiera partir solo del estado nacional, sino también los sindicatos, y las ART también debieran contribuir a generar estímulos a los nuevos empleadores.

La revisión en detalle de la estructura impositiva es una tarea pendiente y urgente. A continuación algunos (no los únicos) de los puntos que requieren un replanteo profundo.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, es necesario promover una escala de alícuotas progresivas dependiendo del monto de la utilidad del impuesto para las pymes, dado que aplicar una tasa fija uniforme promueve la evasión y la elusión fiscal.

Del mismo modo debería armonizarse el proceso para que el cambio de monotributista a responsable inscripto no sea tan drástico y agresivo. El esquema actual solo termina promoviendo el enanismo fiscal.

Estimular la reinversión de utilidades con un mecanismo de bono para compra de bienes de capital como estuvo vigente hasta diciembre del 2018, es otro elemento importante.

En materia de ajuste por inflación resulta imperioso derogar el mamarracho normativo que ha implementado la distribución del impacto en tres períodos fiscales, siendo totalmente arbitrario y confiscatorio. Esta discrecionalidad contribuye a que no haya equidad tributaria.

Los Impuestos Provincial son otro capítulo, en el que existe una gran deuda de las provincias para con los contribuyentes. En este aspecto existen problemas de todo tipo, gran disparidad de alícuotas dependiendo de la provincia en cuestión, proliferación de agentes de retención universales, malas administraciones tributarias, obsolescencia tecnológica en las administraciones, y excesiva burocracia. Los grandes inconvenientes que genera el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) están vinculados entre otras cosas con los excesivos saldos a favor generados por el propio sistema, la creación de agentes de retención en varias jurisdicciones y la falta de adecuación de las normas del Convenio Multilateral que rige entre las jurisdicciones.

Argentina necesita terminar la reforma tributaria con un capítulo para los pequeños contribuyentes y emprendedores Dante Sica - Ministro de Producción de la Nación



Una propuesta lógica y racional sería la creación de un único régimen de retención y percepción de IIBB para todo el país con una alícuota uniforme. Ello permitiría incluso incrementar el universo de agentes de retención.

Asimismo, se debería crear un banco de retenciones y percepciones para que cada contribuyente pueda apropiar las retenciones de acuerdo con su liquidación de impuesto, permitiendo que no se generen saldos a favor ociosos que resulten imposibles de recuperar. Actualmente, existen varias discrepancias en relación con la aplicación de las normas del Convenio Multilateral, por ello se debería normalizar y simplificar la forma de apropiación de los saldos.

De la misma forma, se debería modificar la forma de aplicación del protocolo adicional de convenio, y evitar así una sobrecarga de impuesto cuando luego de una fiscalización, no se logre adecuar rápidamente la forma de distribución de los coeficientes del convenio multilateral. Esta propuesta debería contemplar también la posibilidad de unificar los diferentes criterios de liquidación de las tasas municipales. Cada provincia debería trabajar para que exista una correcta distribución de las bases y uniformidad en las ordenanzas. Tenemos que modernizar los sistemas de tributación local.

En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se trata por definición el tributo más regresivo, porque no mide la real capacidad contributiva de las personas. Recientemente se ha eximido ciertos productos con alícuota 0% de la canasta básica pero esta eximición tampoco mide la capacidad contributiva de los contribuyentes porque todos pueden acceder por igual a estos productos.

No obstante, una reformulación del IVA podría transformarlo en una herramienta de reactivación económica. Si en vez de eximir se promueve una devolución del IVA por sector socioeconómico en función de los ingresos, se puede lograr una serie de efectos positivos. A saber, el aumento del consumo en el mercado interno, el incremento de la formalidad del sistema, y la mejora en el ingreso de los contribuyentes. Ello significaría además iniciar la transformación de un impuesto regresivo, en un sistema más progresivo.

Este sistema podría gestionarse con las tarjetas de débito o crédito de los contribuyentes o bien con el uso de la tarjeta Sube. El costo fiscal para el estado no debería ser significativo, ya que este tipo de contribuyentes tienen una propensión al consumo muy alta, con lo cual la devolución del tributo vuelve al fisco en más impuestos y funciona al mismo tiempo como un multiplicador de recaudación.

Se trata sin duda de un desafío muy grande. Sin embargo quienes tengan la responabilidad de gobernar Argentina en lo inmediato, deberán barajar y dar de nuevo, relanzando la economía hacia la reactivación, analizando cada sector con una mirada inclusiva, que permita un desarrollo sustentable, la creación de empleo, el crecimiento económico y la redistribución ingreso.