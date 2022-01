Ezequiel Centurión, el cipoleño que juega en River, mano a mano con RÍO NEGRO

Terminó la merienda en el comedor del Loi Suites del complejo Chapelco, cercano a San Martín de los Andes. El día más frío de la semana tuvo muchas nubes, viento y día libre para los jugadores de River que hacen su pretemporada en el sur neuquino por segunda vez en la historia.

Y si de historias se habla, qué decir de Ezequiel Centurión. El arquero de 24 años nacido en Cipolletti volvió este semestre al Millo luego de estar un torneo a préstamo en Estudiantes de Caseros, donde ganó mucho rodaje y fue titular.

Cuando se fue a jugar a la segunda categoría del fútbol argentino, era el cuarto arquero detrás de Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux. Hoy la situación es distinta, porque solo el cipoleño y Armani forman parte de los trabajos especiales para los arqueros de River.

«Hoy me encuentro en otra posición. Me ayudó mucho irme a préstamo a jugar y tener rodaje. Estoy muy agradecido a Estudiantes. Hoy estoy en River, tratando de ganarme mi lugar acá. Me hicieron saber que tenía que volver y ese pedido es lo que más quería, volver y competir», declara Ezequiel Centurión a Río Negro en el lobby del hotel.

«Fue una muy linda experiencia. Era todo un cambio, porque River es muy grande y bajar de categoría iba a ser un cambio. Pero yo estaba muy metido y sabía que tenía que jugar bien. Me sirvió mucho y me siento distinto en el arco«, añade.

Ahora, las perspectivas son diferentes y el hoy segundo arquero tiene un gran desafío por delante. «Uno siempre tiene en la cabeza la oportunidad de jugar, para eso estoy. Obviamente con tranquilidad, metiéndole, entrenando y ganándome mi lugar. Voy a hacer lo posible por jugar», agrega.

Armani es un arquero de selección y desde que llegó es clave en cada título que gana River durante el ciclo de Marcelo Gallardo. «Es lindo entrenar con Franco. Este tiempo que compartimos plantel aprendo día a día de él. Hablamos mucho de cosas del arco y ayer tuvimos la oportunidad de que el técnico nos patee y estuvo bueno», comenta Ezequiel.

Ezequiel vuela para sacar la pelota en una de las prácticas. Fotos: Patricio Rodríguez.

La pretemporada de River tuvo momentos que los jugadores disfrutaron mucho como el trekking, rafting y el ciclismo por las montañas. «Nos dimos esos lujos de poder compartir con los compañeros y afianzar el grupo, eso es muy importante para lo que se viene. Laburamos mucho y también tuvimos nuestros tiempos de diversión. Nunca había hecho rafting y me gustó», destaca Centu .

«Estoy muy contento de estar acá cerca de mi ciudad, había venido a San Martín muy de chico, no tenía muchos recuerdos. Es hermoso y nos tocaron días muy lindos», expresa.

Su salto al fútbol grande no fue de un día para el otro. Se fue construyendo en el norte de la Patagonia y el arquero no se olvida. «Arranqué en Pillmatún, hice inferiores en Cipolletti y después estuve un año en Fernández Oro en la Liga Confluencia, antes de venir a River. Tengo los mejores recuerdos», subraya.

En cuanto a espejos en su puesto, además de Armani, advierte que «no tengo un referente en especial, trato de ver las virtudes de los mejores. Keylor (Navas), Ter Stegen, Oblak, pero no tengo uno solo a seguir».

En los últimos años, se le demanda al arquero que sepa mucho más con los pies. En este aspecto Centu dice: «trato de ser lo más simple posible, no hacer cosas raras. Creo que lo hago dentro de la normalidad para lo que significa un arquero».

Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina, Supercopa y Libertadores. River tiene muchos objetivos por delante en el año que comienza. «Nos preparamos para pelear todo. Vamos por lo que nos toque jugar, estamos en un club muy grande. Venimos de conseguir cosas importantes y es un grupo que siempre quiere más y busca ganar todo lo que juega», avisa.

Centurión es uno de los representantes del fútbol regional en primera división. Forma parte del plantel que hace rato es el mejor del país y uno de los destacados en América, más allá de los resultados. Esa presencia lo destaca y la mucha gente de la zona le envía sus buenas energías constantemente. «Agradezco a la gente por el cariño a través de las redes o mi familia. Me mandan saludos y me desean lo mejor, la verdad que estoy muy agradecido y les mando un saludo a todos ellos», cierra.