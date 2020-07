Fabián Gutiérrez: todas sus propiedades y la declaración completa de uno de los imputados

La certeza para los victimarios de que Fabián Gutiérrez era poseedor de cuantioso dinero de la corrupción, que también ostentaba, fue el motivo declarado por uno de los detenidos que llevó al secuestro y asesinato del ex secretario del matrimonio Kirchner.

Fabián Gutiérrez.

"Yo sé que la tenés, a mí no me vas a mentir, nos conocemos, ¿dónde está la plata?". Esto le dijo Facundo Gómez a Fabián Gutiérrez, antes de matarlo. Así lo declaró Facundo Zaeta, uno de los cuatro imputados y quien concertó un encuentro sexual con Gutiérrez. Concretamente, le plan era hacerse de “la plata en negro” y que eso les daría impunidad porque evitaría que la víctima (si hubiera quedado con vida) denunciase el robo.

En El Calafate, y también en la Justicia, se sabía que Gutiérrez amasó dinero con mucha rapidez desde que ocupó cargos de la mayor confianza de Néstor y luego Cristina Kirchner. Pasó de cadete de la Caja de Servicios Sociales a poseedor de múltiples bienes en poco más de una década. El asesinado era imputado colaborador de la causa de los cuadernos y fue quien reveló el trajín de bolsos y mochilas que llegaban a reuniones de exfuncionarios y eran entregados a Néstor Kirchner. También eran llevados al sur. Involucró en esas acciones a José López, Ricardo Jaime y Daniel Muñoz.

La Justicia ya había determinado que los bienes de Gutiérrez eran producto del lavado de dinero de la corrupción. Dispuso asimismo asegurarlos para decomisarlos

La gran cantidad de propiedades (casas, departamentos, hosterías sociedades, vehículos lujosos, un barco, etcétera) estaban mayormente a nombre Gutiérrez y de testaferros (familiares y amigos). A todos ellos se les había confirmado el procesamiento.

Fabián Gutiérrez, el exsecretario K asesinado.

A Gutiérrez ya se lo había investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras ser secretario de Néstor Kirchner, pero se lo sobreseyó en 2011. Sin embargo, los jueces Bruglia y Bertuzzi confirmaron los procesamientos de 16 acusados, entre ellos Gutiérrez, su mamá, amigos y otros familiares, por presunto lavado de dinero.

Veamos la lista de propiedades de Gutiérrez que la Justicia acreditó, y que divulgó hoy el diario La Nación:

* Una casa en Av. Pte. Néstor Kirchner N°1320, Río Gallegos, comprada en US$26.150 y luego donada a sus sobrinos.

* Una casa en Ángel Biancella N°1475, Güer Aike, Río Gallegos, comprada en $200.000 y vendida en $800.000.

* Una casa en Santiago Perkic (ex 204) N°124, El Calafate, comprada en $150.000.

* Una casa en Chacabuco N°436, Río Gallegos, comprada en $1029 y vendida en $1.700.000.

* Una casa en calle sin nombre N°1420, Río Gallegos, comprada en US$26.850 y vendida a US$ 55.100 a un amigo.

* Una casa en Pte. R. Alfonsín N°4851, Ushuaia, comprada en $ 549.000.

* Un lote en El Calafate, que Gutiérrez adquirió a un precio insignificante $10.023 con fecha 18-10-2013 y que luego vendió a su madre, Teresa García, en $200.000.

* Un predio en Lago Argentino, El Calafate, adquirido por $500.000 y vendido siete meses después por $590.000.

* Una casa en Laura del Carmen Álvarez (excalle 2) N° 265, El Calafate, adquirida en $290.000 y usada por su hermana como el salón de fiestas Rayuela Eventos.

* Un galón en Av. 17 de octubre N° 2320, El Calafate, adquirido por Gutiérrez en $250.000 y vendido en $1.175.000.

* Un terreno en El Calafate adquirido en solo $5806 vendido en US$240.000 a un amigo de Gutiérrez.

* Un lote de Gdor. Gregores N° 1222/1224, El Calafate, adquirido en US$150.000 y luego donado a la madre de Gutiérrez. Se construyeron locales donde Teresa García se encargaba de cobrar el alquiler.

* Una casa de José Honorio Ortega N° 547, Río Gallegos, adquirida en US$200.000 y un lote de Río Gallegos, adquirido en US$74.000 por testaferros.

* Un lote Güer Aike, Río Gallegos, adquirido en US$60.000 y luego vendido en US$294.118 a un testaferro que compró un hotel en Río Gallegos y la mansión de San Isidro, todo para de Gutiérrez.

* Un lote en El Calafate, comprado en $300.000 y vendido en $1.100.000.

* Una casa en Dr. René Favaloro N° 3425, El Calafate, adquirida por la madre de Gutiérrez en $80.000 y vendida en $500.000.

* Una casa en Highland Park Country Club de Pilar por un monto figurado de US$380.000, aunque el precio real habría sido US$750.000.

* Su mansión de Clemente Onelli N°448, en San Isidro, por US$700.000. La casa de San Isidro, para junio de 2018, tenía un valor aproximado de US$1.000.000 y el terreno estaba tasado por US$1.500.000 aproximadamente.

* Numerosos autos y camionetas de lujo y el barco Paraná en el Lago Fagnano.

* Dos hoteles (uno en Río Gallegos y otro en Tierra del Fuego).

Una de las propiedades de Gutiérrez.

Lo que declaró uno de los imputados del crimen

Precisamente tamaña fortuna sedujo a los imputados del crimen del ex secretario de Cristina, según el testimonio de Facundo Zaeta.

Esto fue textualmente lo que declaró, según registro que obtuvo el sitio OPI Santa Cruz, que hace años viene investigando la corrupción K, pese a las adversidades en esa provincia:

Facundo Zaeta, uno de los cuatro imputados por el crimen.

“Con Fabián Gutiérrez, nos contactamos hace más de 4 meses antes del hecho. El me contacta por Whats App a los fines de conocerme con intenciones sexuales, porque me manifestó que le gustaban los “jovencitos”, chicos de mi edad o menos. Yo le sigo la corriente y pasamos a comunicarnos a través de TELEGRAM, que era más secreto y más íntimo y así nos empezamos a conocer telefónicamente, por nuestras inclinaciones y gustos sexuales”.

“Dos meses antes del hecho, como era habitual me junto con Facundo Gómez el cual me cita a una cabaña que él tenía para cultivar marihuana y vender droga. Quiero aclarar que Facundo Gómez hace bastante está en el mundo de la venta de marihuana y se junta con gente pesada de Calafate; acá si no tenés buenos contactos, no vendés”.

“En esa oportunidad (Gómez) me comentó que en sus negocios de compraventa ya se había asociado con una persona muy importante que no podía nombrar, el cual le había dado el dinero para la venta grande en su agencia. A los días nos volvemos a juntar (con Gómez) y me dice que tenía un negocio para mí, que si lo hacía podía darme muchísima plata, pero que le iba a tener que hacer un favor”.

“Me dice Facundo (Gómez) que me quedara tranquilo, que él conocía mucha gente y que me iba a cuidar después, que me iba a proteger, que nada me iba a suceder y que nadie me iba a tocar en el negocio que me iba a ofrecer. No te conviene decir NO, porque no está acostumbrado a eso. También me dijo que mi participación no iba a cambiar en nada, era solo hacerle un favor y después me abría.”

“Cuando le pregunté qué tenía que hacer, me dijo que tenía que juntarme con Fabián Gutiérrez, seducirlo para concertar un encuentro sexual, luego reducirlo y taparle los ojos para robarle. Me dijo que si lo hacía iba a ser una persona muy rica y que nadie en Calafate me iba a hacer nada, porque Gutiérrez siempre andaba con mucha plata y tenía en su casa millones de dólares. Que si no llegaba a ayudarlo en este negocio, me podía traer problemas. Me dijo que en ese encuentro solo nos íbamos a quedar con el dinero, dijo que nadie iba a salir lastimado, que iba a llegar a la casa, le hacia una preguntas a Gutiérrez, y se iría con el dinero en negro que tenía Gutiérrez de la corrupción”.

– ¿Qué pasa después del robo? Fabián se me viene con todo encima. Y Gómez me respondió que me quedara tranquilo, que Fabián tenía que hacerse el boludo porque la plata que le íbamos a robar la tenía en negro, de la corrupción, no podía ir a denunciar el robo porque le iba a traer más quilombos, no tenía cómo justificar la plata que le robáramos”

“No obtuvo mi SI inmediatamente pero días después me buscó repetidas veces hasta que me convenció. Me prometió que a Fabián y a mí no nos iba a pasar nada, pero que a él no lo podían ver, para poder cuidarme”.

“Facundo Gómez es una persona a la cual siempre admiré, porque a tan corta edad tenía su casa, autos, (uno preparado, carburador, llantas, etc), moto, y mucho efectivo. Nunca salía con menos de 5000 pesos en la billetera, o mostraba los regalos caros que le hacía a su novia. Gómez dijo que Gutiérrez tiene mucho dinero, en dólares y en pesos en su casa y que trate de seducirlo a partir de este enlace que ya teníamos a los fines de poder acceder a su casa o a él, para saber dónde tenía el dinero, para poder robarle, que yo tenía que llevarlo a una casa que sea propia o alquilada a Gutiérrez, y ahí reducirlo, vendarle los ojos para que no lo vea a Facundo Gómez, y que estando en ese lugar iba a buscar los dólares que tenía Gutiérrez, para robarlos”.

“Facundo Gómez se encargaba del tráfico de drogas en El Calafate y en una oportunidad, en la cabaña donde se encontraba el cuerpo de Gutiérrez, llegué a visualizar 500 gr de droga (marihuana), como así también había alquilado la casa para colocar un invernadero en el cual tenía plantas de marihuana y se manejaba con personas pesadas, donde la casa era el centro de reunión de venta de drogas”.

“En el negocio que me estaba manifestando Facundo Gómez, yo le expresé mi miedo, qué iba a ser de mí luego de que Gutiérrez se recuperara del robo, ya que era la única persona que quedaba expuesta en el robo y me dijo que me quede tranquilo, que la plata que tenía Gutiérrez era en negro, que no iba a poder denunciarlo porque no podía justificarlo y que iba a comprometer otras personas. Que me quede tranquilo, que la gente de Facundo Gómez me iba a cuidar, que él tenía gente poderosa atrás que nos iba a cuidar a los dos, pero después del robo, se me iba a llenar la cama de dólares, me decía Gómez, de lo que le íbamos a sacar a Gutiérrez. Luego del robo me tenía que ir a Buenos Aires un tiempo, hasta que se calmara todo, pero me dijo que no me iba a pasar nada”

“Un día antes de reunirme con Fabián me dice Gómez que tenía que encontrarme con él en la cabaña, la que le había alquilado a Giovani Brigando. Cuando nos encontramos me dice que iba a ir acompañado con Monzón, haciendo hincapié en que era gigante y que hacia judo profesionalmente y era de extrema confianza para él, que daría su vida por él. Entonces Gómez, ya tenía un equipo armado, éramos sus PEONES”.

“Hasta que llegó el encuentro en su domicilio y siguiendo el plan que me había trazado Facundo Gómez, Gutiérrez me pasa a buscar e ingresamos a su casa. Una vez en su interior, inmediatamente le pegué (a Fabián Gutierrez) dos golpes en la mandíbula, porque practico boxeo y lo desmayé, golpeándose la cabeza cuando cae al piso por lo que comenzó a sangrar; en ese momento lo quise atar con precintos pero se rompían, así que opté por hacerlo con unas sogas con las manos en la espalda y comencé con una venda, que yo había llevado, a cubrirle los ojos, para que no vea nada, porque Facundo Gómez me había pedido que a él, no lo tenía que ver. Quería estar seguro que Fabián Gutiérrez no lo vea”.

“Cuando lo tenía reducido los llamé para que ingresaran a la casa. Facundo me decía que no me creía que lo tenía reducido y entonces le dije que sí, que además ya tenía 90.000 pesos robados, que lo tenía vendado y que se apurara, para que así pudieran ingresar”.

“Ingresan por el mosquitero Facundo Gómez y Pedro Monzón (que lo conocí en ese momento). Facundo Gómez se hace cargo de la situación, comienza a preguntar, distorsionando la voz (colocaba su mano en la boca), dónde estaba el dinero amenazando a Gutiérrez con matarlo y Gutiérrez respondía: “…no sé qué dinero me están hablando..”. Facundo Gómez le decía “…dale, que yo sé que la tenés, a mí no me vas a mentir, nos conocemos. Donde está la plata?”. Insistía Facundo Gómez, Gutiérrez seguía diciendo que no sabía de qué hablaba, que no tenía ningún dinero”.

“Entonces Gómez le dice a Monzón que cuide a Gutiérrez, y me dice a mí que lo acompañe arriba a buscar el dinero. En ese momento le dije que me quería abrir, que ya estaba mi parte hecha y me dijo que lo banque a que encuentre la plata y nos vamos, en eso escuchamos un grito, en el cual Monzón decía que se le había escapado, regresamos a la planta baja y Gutiérrez efectivamente se había escapado y escondido en el baño, Facundo Gómez tira la puerta abajo y Gutiérrez cae al piso, logrando abrir la puerta, Monzón y Gómez lo golpearon varias veces en el cuerpo y lo redujeron nuevamente. Gómez me pide que siga buscando arriba, que revise todo. Cuando me voy a la parte alta a buscar el dinero, veo a Facundo Gómez que trae una piedra del patio de atrás de la casa, y se la da en la cabeza varias veces a Gutiérrez (una piedra de grandes dimensiones), casi hasta reventarle la cabeza, no tranquilo con eso, agarró la soga y se la pasa alrededor del cuello, ahorcándolo. Yo bajo corriendo y le recrimino, “… estás loco…que hiciste? ..Me dijiste que Fabián no iba a salir lastimado? …Me asusté. Me asusté muchísimo. Mi único fin era sacarle el dinero, no dejarlo sin vida a Gutiérrez”.

“En ese momento veo a Fabián sin vida. Entré en shock, no sabía cómo iba a terminar todo eso, no podía creer estar ahí en esa situación. Monzón también estaba en shock, creo que él no pensó que Facundo Gómez lo iba a matar. Entonces Gómez nos dice que envolvamos el cuerpo con una alfombra y lo subamos a la camioneta, que después él se iba a ocupar de todo y que sus contactos nos iban a limpiar. También nos dijo que nos lleváramos la tele y el equipo de música. (Ahí pensé…entonces, no era un simple robo? Que había detrás de todo lo que estaba pasando? Acababa de ver como Gómez mato a Gutiérrez, quería salir corriendo pero sabía que terminaba muerto.”

“Una vez que subimos a la camioneta de Gutiérrez (Gómez) nos dijo que lo dejemos donde estaba su auto, que a él no lo podían ver y nos dejó solos a Monzón y a mí con el cuerpo de Gutiérrez para que nos hagamos cargo de la limpieza de la casa y del cuerpo. Nos dio instrucciones y dijo que si hacíamos todo bien él nos hacía zafar, pero que nos apuremos porque ya estábamos hasta las manos”.

Más adelante dijo “Le pedimos a Facundo (Gómez) que no nos abandone, porque no sabíamos qué hacer, nos respondió: “Yo me voy, háganse cargo. Si hacen las cosas bien, mañana mi gente los cuida, no les va a pasar nada”; y allí fuimos a dejar el cuerpo en la cabaña y regresamos a dejar la camioneta a lo de Gutiérrez. Cuando llegamos con el cuerpo a la cabaña, Monzón tomó su teléfono y lo llamó a Gómez para que venga a darnos directivas y hacerse cargo del cuerpo; porque todo esto lo había ideado él, y Gómez no quiso venir y lo mando a la mierda. Ahí dejamos el cuerpo y junto a él los $90.000”.

“Nos fuimos al quincho de mi casa con Monzón, me bañé y nos cambiamos de ropa, en ese momento le pido a Monzón que le envié unos mensajes de audio a mi novia para que sepa dónde estaba, ya que todas las noche dormía con ella. Luego de eso, nos retiramos del quincho y procedimos a tirar todos los elementos que habíamos utilizado para limpiar y la piedra que había utilizado Facundo Gómez para dar muerte a Gutiérrez”. “Luego, caminamos hasta la cancha de los Dos Pinos, Monzón iba a 100 o 200 metros delante mío, solicitamos un remis, me recoge primero a mí y lo alzamos a Monzón a una cuadra, para dirigirnos a las escalera del 50 viviendas, donde escondimos el celular y me fui a la casa de mi novia”.

“Creo que Monzón le tenía miedo a Gómez, por eso declaró lo que dijo y mintió. Quiso salvarlo a Gómez, echándome la culpa a mí. Creo que tanto yo como Monzón fuimos engañados por Facundo Gómez, con la idea de ir a robar y que Gutiérrez tenía millones de dólares. Pero entiendo que Gómez tenía otras intenciones por lo que hizo en ese momento, dando muerte a Gutiérrez de forma sorpresiva y atroz. También me llamó la atención en ese momento, que Facundo Gómez nos diga que nos llevemos la tele y el equipo de música”.

“Hoy, estando detenido y después de darle muchas vueltas, estoy seguro que Facundo Gómez, fue derecho a matar a Gutiérrez y nos usó a Monzón y a mí para cumplir su objetivo, pensando nosotros que ingenuamente íbamos a robar y hacernos millonarios”.

“Al otro día del hecho yo llamé por teléfono entre las 12hs. y las 13hs a Facundo Gómez y le digo: amigo respóndeme, nos juntemos, también contacto a Monzón y me pone…..estoy yendo a juntarme con Facu Gómez para “disimular”, ellos se juntaron solos y creo que prepararon la protección a Facundo Gómez, poniéndose de acuerdo”

“Fui a la cabaña solo, esperando que llegue Gómez, porque nos reuniríamos ahí, posteriormente me llama Gómez para una reunión, que es para ir a fumar me dice; lejos del punto de encuentro, me dice de que vaya detrás del local Che Zoilo, junto al campo de doma, pero en ese momento me llama la policía para que vaya a la Comisaria. Me resultó extraña la invitación a ese lugar porque nunca íbamos ahí y me resistí a ir, y le dije que no podía. Yo creo que la citación que me hacía Facundo en ese lugar era para liquidarme, eso estimo”.

“Viendo todo lo que pasó, yo hago la siguiente especulación: Gómez nos utilizó a mí y a Pedro con la idea del robo y en el lugar decidió matar a Gutiérrez, (o capaz ya venía el con la idea de matarlo, había una historia entre ellos) porque lo que se comenta en el pueblo, es que todas las camionetas RAM que se vendieron en la agencia de Gómez eran de Gutiérrez, al igual que las Toyota SW4, es más, una camioneta RAM la tiene Gómez escondida en una casa frente al quincho de SOEM, es también de Gutiérrez, porque siempre Gómez decía que esas camionetas eran de su socio, conclusión que llego a sacar después de lo que paso y la conducta homicida de Gómez fuera de todo contexto, que de quitarle la vida a Gutiérrez sin ningún motivo y fuera de todo plan de robo”.

“Yo nunca tuve intenciones de lastimar o quitarle la vida a Fabián Gutiérrez, siempre fui con la idea que me había dado Facundo Gómez, que era robar los dólares que él tenía. Y eso lo puedo demostrar de la siguiente manera: toda mi relación con Gutiérrez, vía telefónica, se llevó a cabo por Telegram, si bien yo le había pedido que de lo nuestro no cuente nada ni comparta mis fotos porque lo iba a bloquear, yo sabía que mis comentarios, audios, y fotos los compartía con sus amigos gays, porque la aplicación Telegram te avisa a tu cuenta cuando tu contacto saca un screenshot (copia), por lo tanto, yo estaba enterado que el a sus amigos le enviaba mis fotos y nunca lo bloqueé; por eso yo nunca pensé en quitarle la vida porque sabía que muchas personas intimas de Fabián conocían mi relación con el por las distintas copias que enviaba. Que el único motivo fue el robo, con la seguridad de la protección posterior que me aseguraba Facundo Gómez”

“Si me llega a pasar algo quiero que sepan que el ideólogo de mi muerte fue él. Mi hermano Agustín desconocía todo, no era amigo de Monzón ni de Gómez y nunca supo nada de lo que hacía Gutiérrez con los chicos”.

(Fuentes OPI Santa Cruz https://opisantacruz.com.ar/ y diario La Nación)