Fainá de brócoli ¿la probaste?

Ingredientes:

- 1 taza de brócoli cocido (puede ser en crudo procesado)

- 150 gr harina de garbanzos

- 500 ml agua

- 2 cucharadas aceite de oliva

- sal y pimienta

Para no dejar de comer.

Preparación

Cocinar el brócoli al vapor o también podés procesarlo y ponerlo en crudo. Colocar todos los ingredientes en un bol, integrar bien y mezclar con un batidor de mano hasta que no queden grumos. Dejar reposar durante 30 minutos para que se humedezca bien la harina. Colocar una cucharada de aceite de oliva en la fuente donde vas a hacer la fainá y llevarla al horno (190° C) unos minutos, retirar la fuente (cuidado no te quemes) y agregar la mezcla. Hornear al máximo durante 15 a 20 minutos hasta que estén los bordes doraditos.