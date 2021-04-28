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Farmacias de turno: miércoles 28 de abril de 2021

Por Redacción

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ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556

BARILOCHE
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Detina (1) - Av. Bustillo - km 12,500 - Tel: 4525900

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Elébora II - Antártida Argentina 319 - Tel: 4891268
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205

CIPOLLETTI
Suyai - Alem 325 - Tel: 2996262640
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Vital - Av. del Trabajador 727 - Tel: 4966625

FERNANDEZ ORO
Donato - Islas Malvinas 1577

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Nueva Integral II - Cnel. Racedo 305 - Tel: 156589200
Confluencia - Richieri y Linares - Tel: 4438414
Del Pueblo - San Martín 99 - Tel: 4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Magistral - Lainez 297 - Tel: 156313624

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277

VILLA REGINA
Regina - Alberdi 797 - Tel: 4464828
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: miércoles 28 de abril de 2021