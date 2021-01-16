Farmacias de turno: sábado 16 de enero de 2020
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ALLEN
Norte- Perito Moreno 50- Tel: 4451134
BARILOCHE
Avenida- A. Gallardo 395- Tel: 4520717
Dr. Pasteur- Elordi 1164- Tel: 4429676
Cruz del Sur (1)- Beschtedt 1793- Tel: 4429609
CATRIEL
Del Sol- Jujuy y Clemente Zurita- Tel: 4914644
CENTENARIO
Rubbiani- San Martín 320- Tel: 4890214
Global (2)- Paraguay 3- Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Lavezini- Kennedy 625- Tel: 442704
CINCO SALTOS
Soldera- Rivadavia 53- Tel: 4981126
CIPOLLETTI
Martín (1)- 9 de Julio 429- Tel: 4781599
Bancaria (1)- Roca 865- Tel: 4770025
Cruz del Sur (2)- Av. Alem 1805- Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia II- Olascoaga y Mendoza- Tel: 4861802
FERNANDEZ ORO
Arrayanes- Yrigoyen y Arrayanes- Tel: 299-6267413
GENERAL CONESA
Amorosi- Belgrano 456
GENERAL ROCA
Carmelino- Mitre 355- Tel: 4436903
San Martín 5- Jujuy 1832
Sud (3)- Tucumán y Neuquén- Tel: 4422595
San Martín 1(3)- San Martín 87- Tel: 4427176
Bancaria (3)- Villegas 752- Tel: 4422886
Paniceres (3)- Tucumán esq. Italia- Tel: 4428635
Estuardo Romero (3)- Av. Roca 1338- Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana- Av. San Martín 353- Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia- Coronel Suarez 30 - local 3- Tel: 491706
NEUQUÉN
Nueva Integral II- Cnel. Racedo 305- Tel: 156589200
Confluencia- Richieri y Linares- Tel: 4438414
PLAZA HUINCUL
Norte V- av. Keidel y 9 de julio- Tel: 4863426
PLOTTIER
Magistral- Lainez 297- Tel: 156313624
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José- Misiones 204- Tel: 4886306-4888070
RÍO COLORADO
Orlando- Italia 201- Tel: 432512
S. M. DE LOS ANDES
Del Río- San Martín 405 - local 5- Tel: 428842
Del Arenal- Los Ñires 87- Tel: 421948
VIEDMA
De la Costa- Avenida Alfonsín 950- 2920-285833
El Cóndor (2) (Balneario)- Calle 69 Nº 263- Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Radal- Arrayanes 150 - local 3- Tel: 4494404
VILLA REGINA
Del Sur- Tucumán 351- Tel: 4464779
Italia I (2)- San Martín 351- Tel: 461365
ZAPALA
Brown- Brown y Malvinas Arg.- Tel: 424179
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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