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Farmacias de turno

29 nov 2018 - 08:00

ALLEN

Santa Catalina/San Luis 90/4451574

BARILOCHE

Onelli/Onelli 631/4435156

Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501

Cumbre I (1)/Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez/4434621

CATRIEL/Catriel II/Clemente Zurita 123/4915013

CENTENARIO

Rubbiani/San Martín 320/4890214

Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL

Torres Lizasuain/San Martín 1380/443619

CINCO SALTOS/Virgen del Rosario/Sarmiento 665/4982288

CIPOLLETTI

Del Sol/Mengelle 180/4786006

San Pablo/Irigoyen 1064/4784447

Martín (1)/9 de Julio 429/4781599

Bancaria (1)/Roca 865/4770025

Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO

Illihue/Santa Cruz 997/4862727

FERNANDEZ ORO

Argentina/San Martín 376/299-4996507

GENERAL CONESA

Amorosi/Belgrano 456

GENERAL ROCA

San Martín 2/Mitre 1748/4426928

Paniceres/Tucumán esq. Italia/4428635

Herrera/Alsina 1741

Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595

San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176

Bancaria (3)/Villegas 752/4422886

Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635

Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI

Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES

De la Cruz/Los Pehuenes 108/491431

NEUQUÉN

San Jorge/Lainez 774/4434707

Alderete/Illia 598 esq. San Juan/4435682

Global/Alvear y Rioja/4438839

Del Pueblo/San Martín 99/4457200

Del Pueblo (3)/J. J. Lastra 2.400/4463300

Global/Rivadavia 280/4306699

PLAZA HUINCUL

Norte V/av. Keidel y 9 de julio/4863426

PLOTTIER

Magistral/Lainez 297/156313624

RINCÓN DE LOS SAUCES

Rincón/Presidente Perón 1069/4887366

RÍO COLORADO

Sigma/Berutti y San Martín/432828

S. M. DE LOS ANDES

Galénica/Villegas 890/429396

SIERRA GRANDE

Norte/De la Mata Güemes 536 (calle 2)/15648040

VIEDMA

Crisol/A. Caseros 1625/421992

El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA

Maiten/Arrayanes 66/4494000

Puerto Manzano/Arrayanes 6510/4475277

VILLA REGINA

Atenea/Mitre 1035/4462116

Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA/Brown/Brown y Malvinas Arg./424179

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