Farmacias de turno

ALLEN
Santa Catalina/San Luis 90/4451574
BARILOCHE
Onelli/Onelli 631/4435156
Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501
Cumbre I (1)/Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez/4434621
CATRIEL/Catriel II/Clemente Zurita 123/4915013
CENTENARIO
Rubbiani/San Martín 320/4890214
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1380/443619
CINCO SALTOS/Virgen del Rosario/Sarmiento 665/4982288
CIPOLLETTI
Del Sol/Mengelle 180/4786006
San Pablo/Irigoyen 1064/4784447
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Illihue/Santa Cruz 997/4862727
FERNANDEZ ORO
Argentina/San Martín 376/299-4996507
GENERAL CONESA
Amorosi/Belgrano 456
GENERAL ROCA
San Martín 2/Mitre 1748/4426928
Paniceres/Tucumán esq. Italia/4428635
Herrera/Alsina 1741
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz/Los Pehuenes 108/491431
NEUQUÉN
San Jorge/Lainez 774/4434707
Alderete/Illia 598 esq. San Juan/4435682
Global/Alvear y Rioja/4438839
Del Pueblo/San Martín 99/4457200
Del Pueblo (3)/J. J. Lastra 2.400/4463300
Global/Rivadavia 280/4306699
PLAZA HUINCUL
Norte V/av. Keidel y 9 de julio/4863426
PLOTTIER
Magistral/Lainez 297/156313624
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón/Presidente Perón 1069/4887366
RÍO COLORADO
Sigma/Berutti y San Martín/432828
S. M. DE LOS ANDES
Galénica/Villegas 890/429396
SIERRA GRANDE
Norte/De la Mata Güemes 536 (calle 2)/15648040
VIEDMA
Crisol/A. Caseros 1625/421992
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000
Puerto Manzano/Arrayanes 6510/4475277
VILLA REGINA
Atenea/Mitre 1035/4462116
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA/Brown/Brown y Malvinas Arg./424179
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