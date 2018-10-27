Farmacias de turno

ALLEN/Santa Catalina/San Luis 90/4451574
BARILOCHE
Botánica/Moreno 59/4401010
Cumbre II/Gallardo 701/4435140
De Tina (1)/Av. Bustillo – km 12,500/4525900
CATRIEL
Gonzalez/Av. San Martín y Mendoza/4911184
CENTENARIO
Rubbiani/San Martín 320/4890214
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1380/443619
CINCO SALTOS/Fleming/Av. Cipolletti/4983849
CIPOLLETTI
Antu/Brentana 449/4772500
Apothekaria/Kennedy 245/4778215
Fernandez/Villegas 87/4781220
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Silvia II/Olascoaga y Mendoza/4861802
GENERAL CONESA/Chader/25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Brunetti/Italia 1603/4421755
Sud/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI/Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro/Coronel Suárez 357/492620
NEUQUÉN
San Jorge/Lainez 774/4434707
Lanin/Alderete 1557/4435867
Global/Alvear y Rioja/4438839
Del Pueblo/San Martín 99/4457200
Del Pueblo (3)/J. J. Lastra 2.400/4463300
Global/Rivadavia 280/4429245
PLAZA HUINCUL/El Indio/San Martín 511/4968105
PLOTTIER
Monasterio/San Martín esq. Tromen/4934261
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón/Presidente Perón 1069/4887366
RÍO COLORADO/Pasteur/Irigoyen 144/432037
S. M. DE LOS ANDES
Lacar/Av. San Martín 775/427306
SIERRA GRANDE
Centro/Av. Novillo esq. Antártida Argentina/481471
VIEDMA
Ayestaran/Zatti y Alberdi/423866
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida/Arrayanes 275/4494896
VILLA REGINA
Comahue/Mitre 648/4460323
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA/Del Alto/Cristóbal Colón 824/15695188
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