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Farmacias de turno

26 oct 2018 - 08:00

ALLEN/Santa Catalina/San Luis 90/4451574

BARILOCHE

Botánica/Moreno 59/4401010

Cumbre II/Gallardo 701/4435140

De Tina (1)/Av. Bustillo – km 12,500/4525900

CATRIEL

Gonzalez/Av. San Martín y Mendoza/4911184

CENTENARIO

Rubbiani/San Martín 320/4890214

Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL

Torres Lizasuain/San Martín 1380/443619

CINCO SALTOS/Fleming/Av. Cipolletti/4983849

CIPOLLETTI

Antu/Brentana 449/4772500

Apothekaria/Kennedy 245/4778215

Fernandez/Villegas 87/4781220

Martín (1)/9 de Julio 429/4781599

Bancaria (1)/Roca 865/4770025

Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO

Silvia II/Olascoaga y Mendoza/4861802

GENERAL CONESA/Chader/25 de Mayo 418

GENERAL ROCA

Brunetti/Italia 1603/4421755

Sud/Tucumán y Neuquén/4422595

San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176

San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928

Bancaria (3)/Villegas 752/4422886

Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635

Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI/Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES

Farmacentro/Coronel Suárez 357/492620

NEUQUÉN

San Jorge/Lainez 774/4434707

Lanin/Alderete 1557/4435867

Global/Alvear y Rioja/4438839

Del Pueblo/San Martín 99/4457200

Del Pueblo (3)/J. J. Lastra 2.400/4463300

Global/Rivadavia 280/4429245

PLAZA HUINCUL/El Indio/San Martín 511/4968105

PLOTTIER

Monasterio/San Martín esq. Tromen/4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES

Rincón/Presidente Perón 1069/4887366

RÍO COLORADO/Pasteur/Irigoyen 144/432037

S. M. DE LOS ANDES

Lacar/Av. San Martín 775/427306

SIERRA GRANDE

Centro/Av. Novillo esq. Antártida Argentina/481471

VIEDMA

Ayestaran/Zatti y Alberdi/423866

El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA

Pharmacy Avenida/Arrayanes 275/4494896

VILLA REGINA

Comahue/Mitre 648/4460323

Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA/Del Alto/Cristóbal Colón 824/15695188

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