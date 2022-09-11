Farmacias de turno: domingo 11 de septiembre de 2022
ALLEN
Arrayán/San Martín y Aristóbulo del Valle/4451973
BARILOCHE
Patagónica/Diag. Capraro 1050/4422537
De Miguel/Mitre 130/4423025
Total (1)/Gallardo 71/4426550
CATRIEL
Catriel I/Av. Roque Saenz Peña 240/4911708
CENTENARIO
Fittipaldi/Perú 305/4891791
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Amely/Kennedy 927/442812
CINCO SALTOS
Soldera/Rivadavia 53/4981126
CIPOLLETTI
De la Roca/Roca 219/4783777
Austral/Mengelle 1907/4790472
La Botica/Toschi y Las Acacias/4781541
CUTRAL CO
Traful/Lago Traful 1/4961452
FERNANDEZ ORO
Sánchez/Roca 10/299-4996990
GENERAL CONESA
De Pasquale/San Martín 628
GENERAL ROCA
San Martín 6/Sarmiento 1462
Araucana/Villegas y Santa Cruz/154415740
MiFarma/Mendoza 604
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro/Coronel Suárez 357/492620
NEUQUÉN
Alpina/San Martín 4305/4463330
Araucaria/Chaneton 340/4439021
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Norte III/San Martín 869/4862993
PLOTTIER
Santa Cruz/Santa Cruz 520/4936374
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito/San Martín 586
S. M. DE LOS ANDES
Del Centro/Av. San Martín 896/428999
La Vega/Q. Martin 14/421605
VIEDMA
Atenea/Gallardo 136/424669
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida/Arrayanes 275/4494896
VILLA REGINA
Italia I/San Martín 351/461365
ZAPALA
Del Pueblo/San Martín 373/430883
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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