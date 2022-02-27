Farmacias de turno: domingo 27 de febrero de 2022
ALLEN
Fernandez – Brown 218 – Tel: 4450729
BARILOCHE
Barberis – Onelli 377 – Tel: 4524500
9 de Julio – 9 de julio 635 – Tel: 4428183
Cumbre I (1) – Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez – Tel: 4434621
CATRIEL
Catriel II – Clemente Zurita 123 – Tel: 4915013
CENTENARIO
Rubbiani – San Martín 320 – Tel: 4890214
Global (2) – Paraguay 3 – Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Amely – Kennedy 927 – Tel: 442812
CINCO SALTOS
Salk – Blumetti y Ramos Mejia – Tel: 4983681
CIPOLLETTI
Apothekaria – Kennedy 245 – Tel: 4778215
Fernandez – Villegas 87 – Tel: 4781220
Antu – Brentana 449 – Tel: 4772500
CUTRAL CO
Traful – Lago Traful 1 – Tel: 4961452
FERNANDEZ ORO
Sánchez – Roca 10 – Tel: 299-4996990
GENERAL ROCA
San Martín 1 – San Martín 87 – Tel: 4427176
Araucana – Villegas y Santa Cruz – Tel: 154415740
Paniceres – Tucumán esq. Italia – Tel: 4428635
JACOBACCI
Araucana – Av. San Martín 353 – Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz – Los Pehuenes 108 – Tel: 491431
NEUQUÉN
Global – Comb. De San Lorenzo esq. Ant. Argentina – Tel: 4485350
Del Pueblo – Rep. de Italia 40 – Tel: 4422292
Del Pueblo – San Martín 99 – Tel: 4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Norte III – San Martín 869 – Tel: 4862993
PLOTTIER
Riavitz – Riavitz 309 – Tel: 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero – San Martín 1004 – Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado – Juan B. Justo 699 – Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Armandina – Tte. Ramayon 751 – Tel: 29445919661-2972422228
VIEDMA
Farmacenter – Av. Zatti 77 – Tel: 2920-404251
El Cóndor (2) (Balneario) – Calle 69 Nº 263 – Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida – Arrayanes 275 – Tel: 4494896
VILLA REGINA
Atenea – Mitre 1035 – Tel: 4462116
ZAPALA
Mavil – Roca 515 – Tel: 424122
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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