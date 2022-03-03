Farmacias de turno: jueves 3 de marzo de 2022
ALLEN
Ciudad/Tomás Orell 384/4452556
BARILOCHE
Onelli/Onelli 631/4435156
Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501
Del Cruce (1)/Ruta 258 y Beschtedt
CATRIEL
Catriel I/Av. Roque Saenz Peña 240/4911708
CENTENARIO
Elébora II/Antártida Argentina 319/4891268
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1381/442825
CINCO SALTOS
Fleming/Av. Cipolletti/4983849
CIPOLLETTI
Avenida/Av. Alem 802/4776063
Pasteur/25 de mayo465/4781989
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Aconcagua/Av. Olascoaga esq. Alem/4968015
FERNANDEZ ORO
Donato/Islas Malvinas 1577
GENERAL ROCA
Social/Tucumán 1035/4437993
San Martín 3/Tucumán 400/4422387
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin/M. Moreno y A. Argentina/491972
NEUQUÉN
San Jorge/Lainez 774/4434707
Alderete/Illia 598 esq. San Juan/4435682
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Farma One/9 de Julio y Las Heras/4866755
PLOTTIER
Del Pueblo/San Martín 39/4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón/presidente Perón 1069/4887366
RÍO COLORADO
Pasteur/Irigoyen 144/432037
S. M. DE LOS ANDES
Galénica/Villegas 890/429396
VIEDMA
Humble/Castello 64/429015
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña/Arrayanes 207/4494317
VILLA REGINA
Italia II/Cipolletti 245/4465057
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Maihue/Avellaneda 627/422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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