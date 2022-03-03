Logo Rio Negro
Logo Radio
Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 3 de marzo de 2022

Redacción

Por Redacción





ALLEN
Ciudad/Tomás Orell 384/4452556

BARILOCHE
Onelli/Onelli 631/4435156
Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501
Del Cruce (1)/Ruta 258 y Beschtedt

CATRIEL
Catriel I/Av. Roque Saenz Peña 240/4911708

CENTENARIO
Elébora II/Antártida Argentina 319/4891268
Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1381/442825

CINCO SALTOS
Fleming/Av. Cipolletti/4983849

CIPOLLETTI
Avenida/Av. Alem 802/4776063
Pasteur/25 de mayo465/4781989
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO
Aconcagua/Av. Olascoaga esq. Alem/4968015

FERNANDEZ ORO
Donato/Islas Malvinas 1577

GENERAL ROCA
Social/Tucumán 1035/4437993
San Martín 3/Tucumán 400/4422387
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin/M. Moreno y A. Argentina/491972

NEUQUÉN
San Jorge/Lainez 774/4434707
Alderete/Illia 598 esq. San Juan/4435682
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
Farma One/9 de Julio y Las Heras/4866755

PLOTTIER
Del Pueblo/San Martín 39/4935143

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón/presidente Perón 1069/4887366

RÍO COLORADO
Pasteur/Irigoyen 144/432037

S. M. DE LOS ANDES
Galénica/Villegas 890/429396

VIEDMA
Humble/Castello 64/429015
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña/Arrayanes 207/4494317

VILLA REGINA
Italia II/Cipolletti 245/4465057
Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA
Maihue/Avellaneda 627/422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


Temas

Farmacias de turno

Comentarios

Comentarios

Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!

Suscribite

Seguí Leyendo

Logo Rio Negro
Farmacias de turno: jueves 3 de marzo de 2022

Temas

Ciudades

Servicios

Club Rio Negro

¡Pedí tu tarjeta!o llamá al 0800 222 2746