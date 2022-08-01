Farmacias de turno: lunes 1 de agosto de 2022
ALLEN
Norte/Perito Moreno 50/4451134
BARILOCHE
Gilmore/Mitre 802/4422653
Gallardo/Villegas 467/4429853
Del Cruce (1)/Ruta 258 y Beschtedt
CATRIEL
Andina/Av. Mosconi y Argentina/4912875
CENTENARIO
Global/Honduras 1195/4891394
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL/s/datos
CINCO SALTOS
Virgen del Rosario/Sarmiento 665/4982288
CIPOLLETTI
Seratti/Italia y 9 de julio/4783564
Gazzola/Av. Alem 565/4783017
Suyai/Alem 325/2996262640
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Lincoln III/Roca 601/4965688
FERNANDEZ ORO/s/datos
GENERAL CONESA
Amorosi/Belgrano 456
GENERAL ROCA
Tiengo/San Juan 1300/4430222
La Plata/La Plata 702/4432268
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz/Los Pehuenes 108/491431
NEUQUÉN
Lanin/Alderete 1557/4435867
Del Pueblo/Belgrano 801/4437895
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
El Indio/San Martín 511/4968105
PLOTTIER
Monasterio/San Martín esq. Tromen/4934261
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito/San Martín 586
RÍO COLORADO
Sur/Irigoyen 535/432400
S. M. DE LOS ANDES
Norte/Curruhuinca 728/410371
VIEDMA
América/avenida Perón y Belgrano/2920-543995
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000
VILLA REGINA
Comahue/Mitre 648/4460323
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Maihue/Avellaneda 627/422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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