ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE ¡Hoy a $150!
Logo Rio Negro
Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 1 de agosto de 2022

Redacción

Por Redacción





ALLEN
Norte/Perito Moreno 50/4451134

BARILOCHE
Gilmore/Mitre 802/4422653
Gallardo/Villegas 467/4429853
Del Cruce (1)/Ruta 258 y Beschtedt

CATRIEL
Andina/Av. Mosconi y Argentina/4912875

CENTENARIO
Global/Honduras 1195/4891394
Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL/s/datos

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario/Sarmiento 665/4982288

CIPOLLETTI
Seratti/Italia y 9 de julio/4783564
Gazzola/Av. Alem 565/4783017
Suyai/Alem 325/2996262640
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO
Lincoln III/Roca 601/4965688

FERNANDEZ ORO/s/datos

GENERAL CONESA
Amorosi/Belgrano 456

GENERAL ROCA
Tiengo/San Juan 1300/4430222
La Plata/La Plata 702/4432268
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz/Los Pehuenes 108/491431

NEUQUÉN
Lanin/Alderete 1557/4435867
Del Pueblo/Belgrano 801/4437895
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
El Indio/San Martín 511/4968105

PLOTTIER
Monasterio/San Martín esq. Tromen/4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito/San Martín 586

RÍO COLORADO
Sur/Irigoyen 535/432400

S. M. DE LOS ANDES
Norte/Curruhuinca 728/410371

VIEDMA
América/avenida Perón y Belgrano/2920-543995
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000

VILLA REGINA
Comahue/Mitre 648/4460323
Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA
Maihue/Avellaneda 627/422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


Temas

Farmacias de turno

Te puede interesar

Comentarios

Comentarios

Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!

Suscribite

Logo Rio Negro
Farmacias de turno: lunes 1 de agosto de 2022

Temas

Ciudades

Servicios

Club Rio Negro

¡Pedí tu tarjeta!o llamá al 0800 222 2746