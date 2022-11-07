Farmacias de turno: lunes 7 de noviembre de 2022
ALLEN
Santa Catalina/San Luis 90/4451574
BARILOCHE
Avenida/A. Gallardo 395/4520717
Dr. Pasteur/Elordi 1164/4429676
Total (1)/Gallardo 71/4426550
CATRIEL
Del Sol/Jujuy y Clemente Zurita/4914644
CENTENARIO
Indaver/República de Chile 445/4899436
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Amely/Kennedy 927/442812
CINCO SALTOS
Villegas/Av. Cipolletti 364/4984205
CIPOLLETTI
Menguelle/Menguelle 1361/4783566
Maturi/San Martín 459/4781243
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Lincoln III/Roca 601/4965688
FERNANDEZ ORO
Arrayanes/Yrigoyen y Arrayanes/299-6267413
GENERAL CONESA
Amorosi/Belgrano 456
GENERAL ROCA
Carmelino/Mitre 355/4436903
San Martín 5/Jujuy 1832
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin/Juan Manuel de Rosas 180/492880
NEUQUÉN
Catriel/Catriel 243/4428910
Del Pueblo/Mitre 73/4422374
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Farma One/9 de Julio y Las Heras/4866755
PLOTTIER
Riavitz/Riavitz 309/4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José/Misiones 204/4886306-4888070
RÍO COLORADO
Orlando/Italia 201/432512
S. M. DE LOS ANDES
Del Río/San Martín 405 – local 5/428842
Del Arenal/Los Ñires 87/421948
VIEDMA
Ochoa/25 de mayo 1038/427800
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000
VILLA REGINA
Del Sol/9 de julio 263
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Brown/Brown y Malvinas Arg./424179
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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