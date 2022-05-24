Farmacias de turno: martes 24 de mayo de 2022
ALLEN
Herrera/Juan Domingo Perón 80/4452918
BARILOCHE
De Miguel/Mitre 130/4423025
Patagónica/Diag. Capraro 1050/4422537
Detina (1)/Av. Bustillo – km 12,500/4525900
CATRIEL
Del Centro/Av. San Martín 517/4915204
CENTENARIO
Confluencia/Av. Libertador 806-local 2/4898544
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Amely/Kennedy 927/442812
CINCO SALTOS
Fátima/Roca 802/4980208
CIPOLLETTI
De la Roca/Roca 219/4783777
Austral/Mengelle 1907/4790472
La Botica/Toschi y Las Acacias/4781541
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Lincoln/Olascoaga 915/4963148
FERNANDEZ ORO
Arrayanes/Yrigoyen y Arrayanes/299-6267413
GENERAL ROCA
Araucana/Villegas y Santa Cruz/154415740
MiFarma/Mendoza 604
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro/Coronel Suárez 357/492620
NEUQUÉN
Global/Olascoaga 1069/4487900
Rosario/Illia 17/4474033
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Farma One/9 de Julio y Las Heras/4866755
PLOTTIER
Santa Cruz/Santa Cruz 520/4936374
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito/San Martín 586
RÍO COLORADO
Sigma/Berutti y San Martín/432828
S. M. DE LOS ANDES
Del Centro/Av. San Martín 896/428999
La Vega/Q. Martin 14/421605
VIEDMA
Caseros/Caseros 1304/432458
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida/Arrayanes 275/4494896
VILLA REGINA
Martel/Castello 149
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Maihue/Avellaneda 627/422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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