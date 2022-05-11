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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: miércoles 11 de mayo de 2022

Redacción

Por Redacción





ALLEN
Patagonia/Avenida Roca 124/4452539

BARILOCHE
Avenida/A. Gallardo 395/4520717
Dr. Pasteur/Elordi 1164/4429676
Austral (1)/9 de Julio 1018/4434313

CATRIEL
Del Sol/Jujuy y Clemente Zurita/4914644

CENTENARIO
Rubbiani/San Martín 320/4890214
Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1381/442825

CINCO SALTOS
Villegas/Av. Cipolletti 364/4984205

CIPOLLETTI
Menguelle/Menguelle 1361/4783566
Maturi/San Martín 459/4781243
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO
Lincoln/Olascoaga 915/4963148

FERNANDEZ ORO
Sánchez/Roca 10/299-4996990

GENERAL ROCA
Carmelino/Mitre 355/4436903
San Martín 5/Jujuy 1832
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin/Juan Manuel de Rosas 180/492880

NEUQUÉN
Levatti/B° Maronese – mz. 4 casa 20 – Lihuen s/n/4467603
Sury/Bs.As. y M. González/4473062
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
El Indio/San Martín 511/4968105

PLOTTIER
Ichaso/Araucaria y Arrayanes/4933616

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón/presidente Perón 1069/4887366

RÍO COLORADO
Orlando/Italia 201/432512

S. M. DE LOS ANDES
Del Río/San Martín 405 – local 5/428842
Del Arenal/Los Ñires 87/421948

VIEDMA
América 2/Schieroni 1320/2920-276034
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo/Arrayanes 230/4495003

VILLA REGINA
Martel/Castello 149
Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA
Vallejos/Mitre 425/423015

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno

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Farmacias de turno: miércoles 11 de mayo de 2022

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