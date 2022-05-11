Farmacias de turno: miércoles 11 de mayo de 2022
ALLEN
Patagonia/Avenida Roca 124/4452539
BARILOCHE
Avenida/A. Gallardo 395/4520717
Dr. Pasteur/Elordi 1164/4429676
Austral (1)/9 de Julio 1018/4434313
CATRIEL
Del Sol/Jujuy y Clemente Zurita/4914644
CENTENARIO
Rubbiani/San Martín 320/4890214
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1381/442825
CINCO SALTOS
Villegas/Av. Cipolletti 364/4984205
CIPOLLETTI
Menguelle/Menguelle 1361/4783566
Maturi/San Martín 459/4781243
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Lincoln/Olascoaga 915/4963148
FERNANDEZ ORO
Sánchez/Roca 10/299-4996990
GENERAL ROCA
Carmelino/Mitre 355/4436903
San Martín 5/Jujuy 1832
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin/Juan Manuel de Rosas 180/492880
NEUQUÉN
Levatti/B° Maronese – mz. 4 casa 20 – Lihuen s/n/4467603
Sury/Bs.As. y M. González/4473062
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
El Indio/San Martín 511/4968105
PLOTTIER
Ichaso/Araucaria y Arrayanes/4933616
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón/presidente Perón 1069/4887366
RÍO COLORADO
Orlando/Italia 201/432512
S. M. DE LOS ANDES
Del Río/San Martín 405 – local 5/428842
Del Arenal/Los Ñires 87/421948
VIEDMA
América 2/Schieroni 1320/2920-276034
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo/Arrayanes 230/4495003
VILLA REGINA
Martel/Castello 149
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Vallejos/Mitre 425/423015
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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