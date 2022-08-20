Farmacias de turno: sábado 20 de agosto de 2022
ALLEN
Fernandez/ Brown 218/4450729
BARILOCHE
Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501
Onelli/Onelli 631/4435156
Santa Lucía (1)/Av. Los Pioneros 3860/4442474
CATRIEL
Catriel II/Clemente Zurita 123/4915013
CENTENARIO
Confluencia/Av. Libertador 806-local 2/4898544
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
26 de Septiembre/Tomas Boland 30/442290
CINCO SALTOS
Allende/San Martín 201/4980325
CIPOLLETTI
San Pablo/Irigoyen 1064/4784447
Del Sol/Mengelle 180/4786006
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Aconcagua/Av. Olascoaga esq. Alem/4968015
FERNANDEZ ORO
Integral/avenida Cipolletti 495/299-4996699
GENERAL CONESA
Amorosi/Belgrano 456
GENERAL ROCA
San Martín 3/Tucumán 400/4422387
Estuardo Romero II/Tucumán 201/4421828
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin/M. Moreno y A. Argentina/491972
NEUQUÉN
San Jorge/Lainez 774/4434707
Alderete/Illia 598 esq. San Juan/4435682
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Farma One/9 de Julio y Las Heras/4866755
PLOTTIER
Santa Cruz/Santa Cruz 520/4936374
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero/San Martín 1004/4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado/Juan B. Justo 699/432099
S. M. DE LOS ANDES
Galénica/Villegas 890/429396
VIEDMA
Ayestaran/Zatti y Alberdi/423866
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000
VILLA REGINA
Mitre/Mitre 849/4461056
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Mavil/Roca 515/424122
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
Te puede interesar
Comentarios
Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!
Comentarios