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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: sábado 20 de agosto de 2022

Redacción

Por Redacción





ALLEN
Fernandez/ Brown 218/4450729

BARILOCHE
Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501
Onelli/Onelli 631/4435156
Santa Lucía (1)/Av. Los Pioneros 3860/4442474

CATRIEL
Catriel II/Clemente Zurita 123/4915013

CENTENARIO
Confluencia/Av. Libertador 806-local 2/4898544
Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL
26 de Septiembre/Tomas Boland 30/442290

CINCO SALTOS
Allende/San Martín 201/4980325

CIPOLLETTI
San Pablo/Irigoyen 1064/4784447
Del Sol/Mengelle 180/4786006
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO
Aconcagua/Av. Olascoaga esq. Alem/4968015

FERNANDEZ ORO
Integral/avenida Cipolletti 495/299-4996699

GENERAL CONESA
Amorosi/Belgrano 456

GENERAL ROCA
San Martín 3/Tucumán 400/4422387
Estuardo Romero II/Tucumán 201/4421828
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin/M. Moreno y A. Argentina/491972

NEUQUÉN
San Jorge/Lainez 774/4434707
Alderete/Illia 598 esq. San Juan/4435682
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
Farma One/9 de Julio y Las Heras/4866755

PLOTTIER
Santa Cruz/Santa Cruz 520/4936374

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero/San Martín 1004/4887223

RÍO COLORADO
Río Colorado/Juan B. Justo 699/432099

S. M. DE LOS ANDES
Galénica/Villegas 890/429396

VIEDMA
Ayestaran/Zatti y Alberdi/423866
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000

VILLA REGINA
Mitre/Mitre 849/4461056
Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA
Mavil/Roca 515/424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: sábado 20 de agosto de 2022

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