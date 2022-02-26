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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: sábado 26 de febrero de 2022

Redacción

Por Redacción





ALLEN
Herrera – Juan Domingo Perón 80 – Tel: 4452918

BARILOCHE
Nueva Brown – Av. Pioneros 195 – local 2 – Tel: 4890852
Elustondo – Mitre 379 – Tel: 4422847
Santa Lucía (1) – Av. Los Pioneros 3860 – Tel: 4442474

CATRIEL
Andina – Av. Mosconi y Argentina – Tel: 4912875

CENTENARIO
Elébora II – Antártida Argentina 319 – Tel: 4891268
Global (2) – Paraguay 3 – Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Amely – Kennedy 927 – Tel: 442812

CINCO SALTOS
Cinco Saltos – Rivadavia 502 – Tel: 4981338

CIPOLLETTI
Don Bosco – La Esmeralda e Ituzaingó – Tel: 4784330
Arevalo – Rivadavia 505 – Tel: 4770579
Argentina – Alem 1340 – Tel: 4771440
Martín (1) – 9 de Julio 429 – Tel: 4781599
Bancaria (1) – Roca 865 – Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) – Av. Alem 1805 – Tel: 4783428

CUTRAL CO
Aconcagua – Av. Olascoaga esq. Alem – Tel: 4968015

FERNANDEZ ORO
Sánchez – Roca 10 – Tel: 299-4996990

GENERAL ROCA
San Martín 2 – Mitre 1748 – Tel: 4426928
Santa Teresita – Rodhe y Don Bosco – Tel: 4423090
Sud (3) – Tucumán y Neuquén – Tel: 4422595
San Martín 1(3) – San Martín 87 – Tel: 4427176
Bancaria (3) – Villegas 752 – Tel: 4422886
Paniceres (3) – Tucumán esq. Italia – Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) – Av. Roca 1338 – Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana – Av. San Martín 353 – Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin – M. Moreno y A. Argentina – Tel: 491972

NEUQUÉN
Amanecer – La Pampa 625 – Tel: 4471907
Global – Illia 774 – Tel: 4431440
Del Pueblo – San Martín 99 – Tel: 4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
Norte III – San Martín 869 – Tel: 4862993

PLOTTIER
Santa Rita – San Martín 1007 – Tel: 4938570

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero – San Martín 1004 – Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Sur – Irigoyen 535 – Tel: 432400

S. M. DE LOS ANDES
Lacar – Av. San Martín 775 – Tel: 427306

VIEDMA
Ochoa – 25 de mayo 1038 – Tel: 427800
El Cóndor (2) (Balneario) – Calle 69 Nº 263 – Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy 7 Lagos – avenida 7 Lagos 745 – 11-30365102

VILLA REGINA
Italia II – Cipolletti 245 – Tel: 4465057
Italia I (2) – San Martín 351 – Tel: 461365

ZAPALA
Maihue – Avellaneda 627 – Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: sábado 26 de febrero de 2022

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