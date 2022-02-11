Farmacias de turno: viernes 11 de febrero de 2022
ALLEN
Patagonia/Avenida Roca 124/4452539
BARILOCHE
Onelli/Onelli 631/4435156
Farmacenter/Av. San Martín 162/4436501
Pharmacy Pasaje (1)/Pasaje Gutierrez 988/154965666
CATRIEL
Del Centro/Av. San Martín 517/4915204
CENTENARIO
Agostini/Buenos Aires 486/4898092
Global (2)/Paraguay 3/4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain/San Martín 1381/442825
CINCO SALTOS
Virgen del Rosario/Sarmiento 665/4982288
CIPOLLETTI
San Pablo/Irigoyen 1064/4784447
Del Sol/Mengelle 180/4786006
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428
CUTRAL CO
Norte IV/Mendoza 388/4863085
FERNANDEZ ORO
Donato/Islas Malvinas 1577
GENERAL ROCA
Social/Tucumán 1035/4437993
Estuardo Romero II/Tucumán 201/4421828
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200
JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin/M. Moreno y A. Argentina/491972
NEUQUÉN
Global/Olascoaga 1069/4487900
Rosario/Illia 17/4474033
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Norte V/av. Keidel y 9 de julio/4863426
PLOTTIER
Monasterio/San Martín esq. Tromen/4934261
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito/San Martín 586
RÍO COLORADO
Sigma/Berutti y San Martín/432828
S. M. DE LOS ANDES
Galénica/Villegas 890/429396
VIEDMA
América/Av. Perón 211/432460
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten/Arrayanes 66/4494000
VILLA REGINA
Raíces/Luis Beltrán 599/4461143
Italia I (2)/San Martín 351/461365
ZAPALA
Vallejos/Mitre 425/423015
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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