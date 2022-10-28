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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: viernes 28 de octubre de 2022

Redacción

Por Redacción





ALLEN
Norte/Perito Moreno 50/4451134

BARILOCHE
Dr. Pasteur/Elordi 1164/4429676
Avenida/A. Gallardo 395/4520717
Quilmes (1)/P. Gutiérrez y P. Mange/4431133

CATRIEL
Boulevard/Hipólito Irigoyen y Países Bajos/4915214

CENTENARIO
Agostini/Buenos Aires 486/4898092
Global (2)/Paraguay 3/4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini/Kennedy 625/442704

CINCO SALTOS
Salk/Blumetti y Ramos Mejia/4983681

CIPOLLETTI
Menguelle/Menguelle 1361/4783566
Maturi/San Martín 459/4781243
Martín (1)/9 de Julio 429/4781599
Bancaria (1)/Roca 865/4770025
Cruz del Sur (2)/Av. Alem 1805/4783428

CUTRAL CO
Lincoln/Olascoaga 915/4963148

FERNANDEZ ORO
Arrayanes/Yrigoyen y Arrayanes/299-6267413

GENERAL CONESA
De Pasquale/San Martín 628

GENERAL ROCA
Carmelino/Mitre 355/4436903
San Juan/San Juan 1830/4431496
Sud (3)/Tucumán y Neuquén/4422595
San Martín 1(3)/San Martín 87/4427176
San Martín 2 (3)/Mitre 1748/4426928
Bancaria (3)/Villegas 752/4422886
Paniceres (3)/Tucumán esq. Italia/4428635
Estuardo Romero (3)/Av. Roca 1338/4425200

JACOBACCI
Araucana/Av. San Martín 353/432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin/Juan Manuel de Rosas 180/492880

NEUQUÉN
Levatti/B° Maronese – mz. 4 casa 20 – Lihuen s/n/4467603
Sury/Bs.As. y M. González/4473062
Del Pueblo/San Martín 99/4457200 (24 hs.)

PLAZA HUINCUL
El Indio/San Martín 511/4968105

PLOTTIER
Monasterio/San Martín esq. Tromen/4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero/San Martín 1004/4887223

RÍO COLORADO
Comahue/Sarmiento 401/432680

S. M. DE LOS ANDES
Del Río/San Martín 405 – local 5/428842
Del Arenal/Los Ñires 87/421948

VIEDMA
Farmasur/San Martín 411/424828
El Cóndor (2) (Balneario)/Calle 69 Nº 263/497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña/Arrayanes 207/4494317

VILLA REGINA
Comahue/Mitre 648/4460323
Italia I (2)/San Martín 351/461365

ZAPALA
Maihue/Avellaneda 627/422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: viernes 28 de octubre de 2022

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