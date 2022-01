Femicidio de Agostina: seis meses más de prisión preventiva

La situación de las cinco personas detenidas e imputadas por el femicidio de Agostina Gisfman se agravó a partir de nuevas pruebas incorporadas al legajo. En una audiencia realizada este lunes al mediodía, a pedido de la fiscalía se extendió por seis meses la prisión preventiva de uno de los autores materiales, Juan Carlos Monsalve, y del acusado de partícipe necesario, Gustavo Chianese.

La defensa particular de Monsalve, encabezada por Marcelo Muñoz, solicitó que cumpla prisión domiciliaria. Lo fundamentó en el estado de salud del imputado: tiene dos by pass coronarios, es diabético, insulino dependiente y por una infección le amputaron medio pie izquierdo. “Está en riesgo de vida, hay riesgo de que no llegue al juicio”, dramatizó.

La fiscal Eugenia Titanti afirmó que nunca se hizo mención al estado de salud de Monsalve. Hay un informe médico de julio del año pasado que no fue incoporado al legajo.

La jueza Estefanía Sauli consideró que el pedido de la fiscalía estaba bien fundado, y concendió los 6 meses de prórroga a la prisión preventiva. De esta manera cumplirán 14 meses.

En la causa hay tres imputados más: Enzo Monsalve (sobrino de Juan Carlos), Julio Zapata (amigo) a quienes se les atribuye haber participado de la quema del cadáver de Agostina, y Ana Perales, quien según la fiscalía instigó a su marido Juan Carlos Morales a que cometiera el femicidio.

La imputación es por homicidio triplemente agravado por haber sido cometido contra una mujer en contexto de violencia de género (femicidio), por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido con alevosía.

Los Monsalve y Zapata están acusados de ser coautores, Perales de ser instigadora y Chianese de partícipe necesario.

El hecho ocurrió el viernes 14 de mayo del 2021. Agostina, de 24 años y un hijo, fue a reunirse con Juan Carlos Monsalve por pedido de Chianese en la rotonda de ruta 151 y Circunvalación de Cipolletti.

Según la acusación fiscal, la joven fue atacada en el automóvil alquilado por el principal imputado. Después lo lavó y por eso fue dificultoso encontrar huellas.

El cuerpo de la joven presenta huellas defensivas en la mano izquierda, y heridas compatibles con golpes de puño en el rostro.

Sufrió además una puñalada en el hígado y otra en el corazón que le causó la muerte.

Luego quemaron su cuerpo en la zona de meseta cercana a Centenario. Para esa tarea la ayudaron Enzo Monzalve y Julio Zapata, quienes fueron al lugar en una camioneta propiedad de Ana Perales en la que transportaron bidones de combustible.

Los cinco imputados serán juzgados por jurados populares y afrontan cargos para los que está prevista prisión perpetua.