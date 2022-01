Fiesta de la Manzana 2022: todo lo que tenés que saber a cuatro días del comienzo

La intendenta María Emilia Soria aseguró que ya no será importante la cantidad de público que asista sino el cuidado de la salud. (foto: archivo)

Los preparativos para la Fiesta Nacional de la Manzana 2022 transcurren a buen ritmo, con algunos imprevistos por la situación sanitaria: transportes que se retrasan, personal aislado, demoras en la logística.

En cuatro días, retornará el masivo evento luego de una edición postergada por la pandemia de coronavirus. Se presentarán este fin de semana en Roca artistas nacionales como La Delio Valdez, Los Palmeras, Maria Becerra, Juan Ingaramo, La Sole y otros solistas y conjuntos de renombre.

Con significativos cambios, el predio de Ruta 22 y San Juan se prepara con zonas delimitadas para más espaciosas, sin gradas, con más ingresos y más dispersión para garantizar distanciamiento.

La intendente Soria siguió de cerca la preparación del predio. (foto: Juan Thomes)

Adaptarse al contexto sanitario es la clave para la Comisión Organizadora que tiene un gran desafío de llevar adelante los tres días sin mayores problemas y procurar que no se desate una ola de contagios.

Para ingresar no habrá que presentar “Pase Sanitario”, pero si barbijo, elemento que será de uso obligatorio en el predio. Habrá cuatro puestos sanitarios con ambulancias y un centro de vacunación dentro del espacio institucional del municipio. También habrá servicio sanitizante en siete puestos fijos y personal que circulará por el predio con elementos de higiene personal.

70 espacios de comida y venta de alimentos habrá en el predio de la manzana distrubuidos en tres sectores

Para los controles y seguridad dentro del predio, el municipio contrató un servicio de adicionales provinciales que serán en total unos 300 efectivos policiales, para no demandar a los uniformados de la ciudad. Junto al personal municipal, los policías controlarán el uso de tapabocas, el no ingreso con bebidas alcohólicas y se ofrecerá sanitización de manos.

300 pesos va a costar el estacionamiento en un auto en el predio y 100 el de una motocicleta

Uno de los cambios será la cantidad de accesos al predio, que ahora serán tres y habrá otro punto de salida. Sobre Ruta 22 habrá cuatro puentes en total: tres ingresos y uno solo salida, cerca del escenario. Además, habrá un acceso sobre Tronador, otro acceso por el estacionamiento de Multipack y un acceso por el Deportivo Roca.

El éxito de la fiesta no va a pasar por la cantidad de personas, sino porque se cumplan las pautas sanitarias y de ordenamiento”. María E. Soria, intendente

Otra de las adaptaciones al contexto sanitario, es la definición de poner más baños y separarlos. Serán 220 baños y habrá seis adaptados para personas con discapacidades. Habrá una batería en el sector lindante al parque de diversiones y otra en el campo con doble vallado para organizar filas sin aglutinación.

130 puestos de artesanos y feriantes habrá en esta edición de la Fiesta Nacional de la Manzana

Decidida a hacerle frente a la tercera ola de covid y al mismo tiempo a devolverle la fiesta de su ciudad, María Emilia Soria ponderó a la fiesta desde el punto de vista económico y lo que genera su realización luego de dos años duros para las pymes, emprendedores y pequeños comercios de la ciudad.

El trabajo en el predio comenzó la semana pasada aunque el covid retrasó algunas tareas. El viernes estará todo listo. (foto: Juan Thomes)

La Fiesta de la Manzana también es el “augurio de una cosecha”. Si bien esta es una temporada castigada por las pérdidas de fruta que causaron las largas heladas, la celebración es para que mejore.

Servicios y oferta

En el predio manzanero versión 2022 habrá 130 puestos de artesanos y 22 puestos en el Paseo de La Producción, que volverán con productos de elaboración regional. Además, la FNM contará con una variada oferta gastronómica, con más de 70 puestos de alimentos y bebidas, distribuidos en tres grandes sectores: escenario de artistas regionales, un corredor sobre el lado sur, y un “Patio Gourmet” con vista al escenario mayor.

El estacionamiento será en tres lugares: Club Deportivo Roca, detrás de Multipack con ingreso por Viterbori y en calle Perón entre Brasil y Paraguay. El costo será de 300 cada vehículo y de 100 pesos las motos.

Desde la comisión organizadora, ratificaron también que habrá servicio de colectivos urbanos gratuito de 18 a 3 de la madrugada, desde los barrios al predio.

Además, habrá 80 puntos limpios distribuidos en todo el predio para hacer una disposición separada de residuos, como otra de las novedades.

Hacer el evento de estas características conlleva más costos y esfuerzos, aseguraron, ya que muchas de las dificultades que se presentan están relacionadas a contagios en empresas proveedoras .

“El éxito de esta fiesta no va a pasar por la cantidad de personas que haya en el predio. El éxito para nosotros va a pasar porque se cumplan las pautas sanitarias y de ordenamiento dentro del predio”, enfatizó Emilia Soria. Como primera medida que usen el barbijo, dispenser de alcohol en gel, que eviten aglomerarse.

El impacto en salud: «va a generar un aumento sustancial de casos»

Desde el Hospital Francisco López Lima, participarán del evento para cuidar y salvaguardar la salud de los asistentes, como todos los años. Pero en esta oportunidad el desafío es doble.

Profesionales de salud pronostican dos “tiempos” o momentos en la FNM de gran impacto para los servicios. Por un lado, el aumento de emergencias y urgencias por la gran circulación de personas en contexto de ocio: más incidentes de transito, abuso de alcohol y drogas, traumas, caídas, enfermedades digestivas, generarán más trabajo y consultas por guardia.

Por otro lado, el otro “pico” que se verá días después de la fiesta “por lógica” -aseguran los médicos- será el aumento de casos de coronavirus.

Si bien se tomarán medidas y habrá controles, “cualquier situación que involucre juntar a más de 100 personas es favorable para la dispersión del virus”, señaló una de las médicas de emergencias. En este sentido, el desafío será para el hospital poder contener esta demanda incierta.

Aunque hay un alto índice de vacunados, no evita el contagio. Inevitablemente va a generar un aumento sustancial de casos”. Dardo Roldán, Equipo de Seguimiento covid-19

Desde el Equipo de seguimiento de casos covid-19, un enfemero opinó que si se tiene en cuenta la situación epidemiológica actual, es un “error” avanzar con estos eventos masivos. “Inevitablemente va a generar un aumento sustancial en los casos”, aseguró y el mayor temor es que sature las salas de internación. “Nuestra capacidad de respuesta tiene límites, y es una época sensible”, sumó el profesional.

Dijo que hay muchos colegas de vacaciones o contagiados de covid, también muchos están agotados.

“La responsabilidad no solo es del sistema de salud sino también de toda la sociedad tomando los recaudos para evitar los contagios. No podemos olvidarnos que la pandemia no terminó, el virus sigue mutando aparecen nuevas cepas con mayor poder infestivo”, concluyó.

De todas maneras, dadas las circunstancias, coinciden en que lo principal es que la población sea consciente de este posible escenario y asista respetando las medidas y el uso del barbijo correctamente colocado.

Escenario mayor

Viernes 4

-Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo

-La Única

-Canta Marta

-La Delio Valdez

-Los Palmeras

Sábado 5

-Orquesta Sinfónica y Grupo de Rock FCP

-ConcursoIdeas Emprendedoras

-Juan Ingaramo

-María Becerra

Domingo 6

-Juan Pablo Castillo

-Concurso del Peso de la Manzana

-Premiación del TríaCross de la Manzana

-Francisco Benítez

-La Sole

Escenario regional

Viernes 4

Gariboleros y sorteos, 21 h. Ballet Municipal Femenino Malambo, Orquesta Típica Municipal Anibal Troilo, Jose Guajardo (folclore), Las Clavelinas (folclore), Quique Caneo sexteto, Trio Bar – Ezequiel Salgado rock, La Octava – cumbia.

Sábado 5

La batalla de los Pincheira (teatro), sorteos, Pedro San Nicolas/Fulgor del Sur (tango), La Soñadora Despierta (murga), Umbral (folclore), Carlos Muñoz Grupo- folclore, Requechos (rock), Nueva Roma (tributo a Redondos), Corazón de Melón (cumbia) La Nueva Cepa (cumbia norteña)

Domingo 6

Teatro al Vacío, sorteos, Arza y Toma (flamenco), Laura Salas (folclore), Jose Luis Alvarez, Alejandro Toro (acordeón), Fuego Sagrado (tributo a Santana), Torito Freak, El Aguante (cumbia).

Escenario de la Producción

Viernes 4

-Mamalias- Teatro, sorteos

-Bendición de los Frutos

21 h Concurso Embaladores

Sábado 5

Historia con girasoles, sorteos

21 h-Concurso de Embaladores

Domingo 6

Llanten y Apu (teatro), sorteo,

21 h-Concurso de embaladores



Tres escenarios, tres días:

grilla completa de artista