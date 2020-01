Filman documental sobre Vaca Muerta: "Todo el mundo quiere saber qué pasa"

La periodista alemana Gabriela Weber se encuentra en la zona en rodaje de un documental sobre Vaca Muerta. Busca analizar el impacto ambiental de los desarrollos no convencionales. "Todo el mundo quiere saber qué está pasando acá”, resaltó.

Con la asistencia de una ambientalista de Viedma recorrió chacras del Alto Valle, parajes neuquinos, visitó áreas petroleras, se entrevistó con vecinos, con dirigentes mapuches, con profesionales y buscó también la voz oficial de las autoridades.

“Acá se están haciendo explosiones bajo tierra, no sabemos con qué química, con qué explosivos, sabemos que hay sismos, pienso que la ciencia no toma estos problemas. Hay universidades financiadas por grandes empresas, lo que no ayuda (a saber) la verdad”, dijo.

En la ciudad capital inició los contactos para hablar con las máximas autoridades. “Estoy previendo una reunión con (el gobernador Omar) Gutiérrez, ellos tienen que controlar y fiscalizar. Si Gutiérrez no está o no tiene tiempo, puedo hablar con cualquier otra persona que hable en nombre del gobierno", sostuvo.

Weber es alemana y vive en Argentina. Trabajó 35 años en la radio nacional de Alemania, como periodista freelance en Uruguay y se radicó los últimos años en Buenos Aires. Realiza investigaciones que publica en formato de video, o de libro, como el editado por Sudamericana en 2013 “Los expedientes Eitchman”.

Por esa investigación, inició una causa judicial en demanda de la apertura de los archivos secretos de la cancillería Argentina. “El supuesto secuestro heroico del criminal de guerra nazi alemán Adolf Eitchmann por el Mossad (servicio secreto israelí), es un invento”, insiste hoy.

Weber sostiene que “en la cancillería argentina hay mensajes, télex, cartas y documentos secretos que dice quiénes eran los secuestradores: eran gente del gobierno de Arturo Frondizi. Inicié la causa porque quiero ver esos documentos, y en la cancillería me muestran gruesos expedientes cuyo contenido no es interesante. Mi abogado, Dante Reyes (presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros) está en esa lucha”, dijo.

De acuerdo a sus fuentes y documentos, el secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann y su traslado a Israel para su enjuiciamiento fue una pantalla.