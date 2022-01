Flor Peña se quebró por el final de su programa en Telefe

Florencia Peña confirmó que deja Telefe y no pudo contener las lágrimas.

Florencia Peña confirmó ayer que termina su programa en Telefe. La conductora de Flor de Equipo había adelantado la noticia en Instagram. Este miércoles se tomó unos minutos al aire para referirse al tema.

«Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien», expresó la actriz.

Segundos después su compañero Marcelo Polino elogió a la conductora: “Sos una gran amiga y una gran compañera. Todos los que estamos acá detrás y delante de cámara te amamos porque sos una gran compañera. Atenta dentro y fuera de cámara. Has hecho un éxito divino”, agregó el periodista. Las palabras hicieron emocionar a Peña.

La conductora había sorprendido a sus seguidores de Instagram al anunciar el fin de su programa. «Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora», había confesado Florencia Peña en su red social.