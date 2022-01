Fuerte aumento de las multas de tránsito en Bariloche

Con el comienzo de año y la modificación de la ordenanza fiscal y tarifaria, la municipalidad de Bariloche aumentó un 50% las multas de tránsito, que pueden llegar hasta los 66.800 pesos en los casos de faltas muy graves.

La municipalidad dispone que las faltas de tránsito pueden ser abonadas al 50% con el reconocimiento voluntario de la infracción en un plazo de cinco días hábiles.

Las multas se distinguen desde muy leves hasta muy graves. Las primeras corresponde una sola infracción y refiere al incumplimiento de pago del sistema de estacionamiento medido en el centro, que asciende a 1.200 pesos.

Las multas consideradas leves tienen un valor de 3.750 a 9.750 pesos; las multas graves van desde 9.750 a 30.000 pesos y las muy graves parten de los 33.400 a 66.800 pesos.

El monto final lo dispone el Juzgado de Faltas con competencia en esta área.

La detección de las infracciones en Bariloche se pueden realizar de manera personal, con agentes de tránsito en calle, o a través de las fotomultas o radares que están colocados en semáforos y puntos móviles de las principales avenidas.

En tanto, la detección de alcoholemia positiva al conducir también tuvo aumentos en un promedio del 80%, con multas que parten desde los 45.000 pesos y que llegan hasta 225.000 pesos, dependiendo la graduación alcohólica.

Entre las infracciones leves más comunes está el estacionar el lugares prohibidos, circular sin bocina o con patente ilegible, no contar con escobillas limpiaparabrisas o espejos retrovisores, no ceder el paso, no respetar el horario habilitado para carga y descarga de mercadería, estacionar en veredas o contramano, entre otras.

Las infracciones consideradas graves son la falta de patente, obstruir bocacalles, no respetar la senda peatonal o prioridad de peatones, circular en forma sinuosa, girar a la izquierda en lugares prohibidos, obstruir el tránsito con maniobras antireglamentarias, circular, maniobrar o detenerse en forma imprudente, conducir sin la cédula de identificación del auto o sin comprobante de seguro obligatorio, sin licencia de conducir o vencida, estacionar en segunda fila, estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o en espacios reservados para carga y descarga, entre otras.

Las faltas muy graves son conducir, cruzar o girar en calles a alta velocidad, conducir estando inhabilitado, no respetar las señales de semáforos o indicaciones de un agente de tránsito, circular en sentido contrario o darse a la fuga ante un control.