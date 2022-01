Fuerte malestar en Villa Traful por los cortes de la ruta 65: el turismo cayó un 80%

Los cortes de la ruta provincial 65 hacia la intersección con la ruta 40 (Siete Lagos) por la obra de pavimentación de esa arteria provincial, generan un creciente malestar entre los pobladores y graves perjuicios económicos en Villa Traful, donde cayó un 80% el turismo, como consecuencia de la interrupción del tránsito que dispuso una empresa constructora.

Los vecinos de Traful se autoconvocaron ante lo que calificaron un “atropello” de la empresa CN Sapag, que realiza la obra de 34 kilómetros de asfalto en la ruta 65 desde el cruce con la ruta 40 hasta el puente del río Minero, pasando por la localidad que tiene una población estable de unos 850 habitantes.

Luego de varias reuniones con referentes de la empresa, autoridades provinciales y del parque nacional Nahuel Huapi, los pobladores no encuentran respuesta y la contratista mantiene desde el 23 de enero un corte total del ingreso a la villa turística (hacia el oeste) que se extiende cada día de 7 a 19 horas.

El prolongado corte total de esa ruta impide la conectividad con Villa La Angostura (a 60 kilómetros de distancia) y San Martín de los Andes (100 km) y en los primeros días, ante la falta de aviso previo, se vivieron momentos de tensión por largas colas de automovilistas afectados, no solo turistas, sino también proveedores y pobladores. Por esta ruta llegan a Traful el 70% de los turistas.

“La situación es realmente crítica, hoy ya no tenemos turistas”, resumió Pablo Gómez a RÍO NEGRO, quien reside en la localidad y es prestador de servicios turísticos quien recordó que Traful vive del turismo de temporada de verano con enero y febrero como meses fuertes de afluencia.

Según cuantifican los autoconvocados, la merma de turistas fue paulatina. El 23 de enero tuvieron un 40% menos, el 25 pasaron a un 70% menos y actualmente casi no ingresan visitantes.

El corte total del tránsito se genera en dirección a la ruta 40, pero se mantiene abierto, con cortes intermitentes, en dirección a la ruta 237, que implica duplicar la distancia para llegar a las otras ciudades neuquinas donde los pobladores asisten al médico, farmacia y otros trámites que no pueden realizar en su comuna. También hacia el este hay cortes que se mencionan como intermitentes, pero que llegan a ser de hasta 2 horas continuas de bloqueo.

“La empresa se maneja con total impunidad, le pedimos una solución, que establezca horarios, que los cortes no sean totales, incluso Parques Nacionales ofreció abrir caminos alternativos en los puntos críticos para no afectar la circulación, pero la empresa no acepta nada”, reprochó Gómez.

Los pobladores se reunieron en varias ocasiones con diversas autoridades y referentes de CN Sapag. La empresa aduce que debe trabajar sin descanso para cumplir con los plazos de obra exigidos y cobrar los avances de la obra, y mantendría el corte de la ruta hasta abril.

Los autoconvocados remitieron su reclamo a diversas autoridades provinciales, de parques y a la empresa contratista a la espera de una solución. Proponen como alternativa definir horarios de corte de tránsito de 10 a 14 y de 19 a 21, para permitir así el ingreso y egreso de la localidad.

Gómez remarcó que el pliego de licitación ordena a la empresa a mantener el tránsito habilitado, pero no se cumple e incluso en el cruce con la ruta 40 la empresa montó una casilla y un operario informa a los automovilistas el cierre total de la arteria. “Falta alguien que los controle, que hagan cumplir el pliego y que definan cortes pautados con horarios para que nos permitan organizar tanto a los pobladores que deben ir al médico a San Martín como a los turistas”, señaló Gómez.

El poblador remarcó que no están en contra de la obra de asfalto, pero piden pautas claras para no aislar a la localidad y generarle perjuicio en la vida cotidiana de los habitantes y el perjuicio económico por el impacto en el turismo.