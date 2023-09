Fuertes críticas contra Ramiro Marra, de Libertad Avanza, tras su insólito «soy español» en C5N

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza, protagonizó un insólito momento en la pantalla de C5N cuando aseguró «yo soy español», en un ida y vuelta con el periodista Tomás Méndez. Poco después, fue duramente criticado por su postura respecto del cierre de los medios públicos, iniciativa que forma parte de la plataforma presidencial de Javier Milei.

La respuesta de Ramiro Marra se dio en medio de su fervorosa defensa contra los canales públicos como PakaPaka y la TV Pública, ya que el candidato considera que «bajan línea» a los espectadores de esos contenidos y deben ser «vendidos o cerrados», por lo cual fue duramente criticado por los sectores opositores.

Y ejemplificó: «Un chico una vez me dijo que en PakaPaka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles» indicó Ramiro Marra.

«Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria» manifestó Ramiro Marra en Extra TV y agregó: «No me gusta cómo está contada la historia ni la parcialidad».

Si bien Tomás Méndez buscó razonar con Ramiro Marra, el diálogo comenzó a subir de temperatura. «Están contando mal la historia. No me gusta cómo está contada la historia, no me gusta la parcialidad que le ponen a PakaPaka. Si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera en un medio público, está bien, votá al kirchnerismo» concluyó Ramiro Marra.

Duras críticas contra Ramiro Marra por su posición sobre los medios públicos

Ramiro Marra propuso «vender» la TV Pública y refirió que PakaPaka «baja ideología». «Me dijo mi mamá, que es profesora de Historia, que bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, tiene mucha experiencia y me dice que cuentan la historia de una manera particular» indicó el representante de La Libertad Avanza en diálogo con el canal IP.

Consultado sobre si efectivamente cerraría el canal público, Ramiro Marra contestó: «Por supuesto. O lo venderíamos. Si es rentable, alguien lo va a pagar«. «Si vendés un medio público, te entra plata que podés invertir en Salud o Educación para mejorar la calidad de vida de la gente” concluyó.

Trabajadores, funcionarios y dirigentes políticos repudiaron estas declaraciones Ramiro Marra, en favor de impulsar el cierre de medios de gestión pública en el caso de que Javier Milei gane las elecciones.

«Repudiamos las declaraciones de Ramiro Marra, que demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública«, cuestionó la comisión interna de los trabajadores de la TV Pública que están nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Cielo Salviolo, directora de PakaPaka, aseguró en declaraciones a Radio Universidad de La Plata que los dichos de Marra se basan en el «desconocimiento» que tiene acerca del canal, que lleva 13 años en el aire. Y sobre la actualidad de PakaPaka, agregó: «Crece en audiencia y vínculo con las infancias, recibe premios y es un hito en televisión infantil en América Latina«.