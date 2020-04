Garantizan que habrá pescado en Semana Santa

“Habrá pescado en Semana Santa. Está difícil la llegada de algunas cosas que recibíamos de destinos cercanos para usar de carnada. Pero, por suerte, no sé si en la misma cantidad que otros años, pero podremos ofrecer pescados y mariscos”.



Con estas palabras Alejandro Sarmiento, un pescador artesanal de la localidad se refirió a la posibilidad de abastecer, como suele ocurrir en estas épocas, productos frescos a distintos puntos de la provincia.

La pesca industrial, que es la que realiza capturas a gran escala a través de embarcaciones y procesa en plantas, luego de un lapso sin efectuar salidas retomó la actividad. Por lo cual también garantizarían la provisión de mercadería.



“Hubo una serie de desinteligencias entre los integrantes del gremio de marineros y la patronal, que por lo que sé finalmente subsanaron. Ahora, lo que se pesque ingresará para ser procesado en las plantas pesqueras. Que más allá de ser industrias alimenticias y, por lo tanto, estar habilitadas para funcionar, también de por sí cumplen con una serie de disposiciones que mantienen en un marco de salubridad e higiene adecuadas al personal”, manifestó Juan Ortiz, el titular del Sindicato de Industrias de la Alimentación (Stía).



Teniendo en cuenta este panorama, no debería haber problemas para proveer de mariscos y de un stock adecuado de pescado a las distintas ciudades. “La buena noticia es que, por caso, se está dando bastante langostino. Con respecto al pescado, merluza no hay tanta, pero pese a eso no creo que existan faltantes”, expresó Sarmiento.



“Nosotros (por los artesanales) estamos trabajando desde hace varios días. Hubo un “parate” tras las primeras disposiciones del gobierno, pero con las precauciones del caso comenzamos a salir para no desaprovechar las ventas que suelen crecer un poco más en Semana Santa”, dijo Sarmiento.

“No fue fácil hacernos de las carnadas que solemos utilizar para pescar, porque son productos frescos, como anchoas, que llega de Puerto Madryn, en Chubut, y desde Mar del Plata”, agregó el pescador artesanal.



Por otra parte, en este contexto económico complicado que se agravó aún más por la pandemia, desde el sector reconocieron que aguardan con ansia que en las próximas fechas repunte la demanda.



“Esperemos que la gente mantenga los niveles de consumo que se dan cada año para esta época, y que las complicaciones para circular no impidan que la mercadería pueda llegar a los distintos canales de venta”, expresó Sarmiento. En esa misma línea se expresó el titular del Stía. “Si hay ventas la industria se fortalecerá, pese a las complicaciones”, dijo Ortiz.

