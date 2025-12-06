Arranca el Festival Yo Como 2025: horarios, comidas, entradas en puerta y transporte gratis
Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre se realiza la nueva edición del Festival Yo Como 2025 en la Bodega Humberto Canale de General Roca (Chacra 186). El evento, organizado por Diario RÍO NEGRO, abrirá sus puertas a las 12 y ofrecerá clases de cocina, shows musicales, food trucks, vinos, mercado regional y experiencias para toda la familia.
Desde este sábado a las 12, el predio de la Bodega Humberto Canale abrirá sus puertas para recibir a miles de visitantes que disfrutarán de un recorrido que combina gastronomía, vino, coctelería, productores regionales, arte y música en vivo.
El festival se extenderá ambos días de 12 a 00 horas, con un formato pensado para caminar, probar, escuchar y aprender. Durante el fin de semana se presentarán más de 30 cocineros, junto a bodegas, cervecerías, elaboradores regionales y emprendimientos gastronómicos de toda la Patagonia.
Qué actividades incluye la entrada
Cada ticket da acceso a todas las experiencias generales del festival:
- Ingreso al predio de la bodega, rodeado de viñedos centenarios.
- Patio gastronómico con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región.
- Mercado de emprendedores y productores locales, con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica.
- Clases magistrales de cocina, abiertas al público, con figuras como Ximena Sáenz, Paco Almeida, Roberto Montiel y Anto Arboscelli y todos los chefs de la región.
- Shows musicales en vivo, con Loli Molina el sábado y Rock FCP el domingo como cierres de cada jornada.
- Espacio para infancias, con juegos y actividades lúdicas a cargo de Akelarre (Neuquén) y LP (General Roca).
- Visitas guiadas gratuitas por la histórica bodega Humberto Canale, cada una hora.
Actividades opcionales con costo adicional
Además de las propuestas incluidas en el pase general, se suman experiencias especiales que podrán adquirirse dentro del predio o a través del mismo sistema de venta:
- Degustaciones exclusivas de vinos y productos regionales.
- Clases de yoga y meditación, para disfrutar de un momento de calma entre los aromas y sabores del festival.
Clases de cocina: los horarios más esperados
El escenario principal y el Mercado del Yo Como concentrarán las clases de cocina y charlas de producto durante todo el día:
Sábado 6 de diciembre:
- 16:00 – Pastelería y cocina regional, con Yvonne Pervanas y Simón Lochbaum.
- 18:30 – Cocina al fuego, con Juan Izaguirre y Facundo Milanessi.
- 20:00 – Reversionando clásicos, con Paco Almeida.
- 22:00 – Show musical de Loli Molina.
Domingo 7 de diciembre:
- 15:00 – Platos naturales para celebrar, con Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini.
- 16:30 – Coctelería patagónica, con Hernán Di Giacomo y Carolina Aravena.
- 18:00 – Cocina gourmet de entorno, con Roberto Montiel y Aníbal Ramírez.
- 20:00 – Masterclass de temporada, con Ximena Sáenz.
- 21:00 – Cierre musical con Rock FCP.
Entradas, precios y beneficios
Las entradas están disponibles en miticket.rionegro.com.ar, pero también podrán comprarse directamente en la puerta de la bodega durante el festival.
- Entrada por día: $15.000
- Full pass (sábado y domingo): $20.000
- Menores de 8 años: ingreso libre y gratuito
- Socios de Club Río Negro: 2×1 en la compra online, con el descuento aplicado al momento del pago
Quienes aún no sean socios del Club Río Negro pueden suscribirse para acceder al beneficio y disfrutar de descuentos en más de 500 comercios y experiencias de la región.
Cómo llegar y horarios de apertura
El festival se desarrolla en la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra 186, en las afueras de General Roca.
El predio abrirá ambos días desde las 12:00 hasta la medianoche, con un circuito de accesos señalizado y personal que orientará a los visitantes.
Transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca
Para que nadie se quede afuera, Diario RÍO NEGRO ofrece traslados gratuitos durante todo el fin de semana.
Los minibuses conectan Neuquén, Cipolletti y Roca con la bodega anfitriona.
No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de partida unos minutos antes del horario de salida.
Puntos de encuentro:
- Neuquén: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba)
- Cipolletti: Tres Arroyos 365
- Roca: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733)
El servicio es brindado por la empresa Dos Campanas, con cupos limitados por disponibilidad de minibuses.
Estacionamiento y accesos
El estacionamiento estará ubicado en las afueras de la bodega, con espacios delimitados y voluntarios del Roca Rugby Club a cargo del orden vehicular y la circulación.
Se solicita a los asistentes respetar las indicaciones del equipo de tránsito y los carteles de señalización al llegar al predio.
Una experiencia para todos los sentidos
El Festival Yo Como 2025 invita a vivir un fin de semana distinto, donde la cocina se mezcla con la música, el paisaje y el espíritu patagónico.
Con muchos expositores, fuegos en vivo, mercado regional y una grilla de chefs y artistas de primer nivel, el evento promete ser una de las experiencias gastronómicas más grandes del año en la Patagonia.
Datos útiles
- Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de diciembre
- Dónde: Bodega Humberto Canale, Chacra 186, General Roca
- Horario: de 12 a 00 hs
- Entradas: miticket.rionegro.com.ar y en puerta
- Precio: $15.000 por día / $20.000 full pass
- Menores de 8 años: no pagan
- Beneficio: 2×1 para socios de Club Río Negro
- Transporte gratuito: desde Neuquén, Cipolletti y Roca (sin inscripción previa)
