Arranca el Festival Yo Como 2025: horarios, comidas, entradas en puerta y transporte gratis

Desde este sábado a las 12, el predio de la Bodega Humberto Canale abrirá sus puertas para recibir a miles de visitantes que disfrutarán de un recorrido que combina gastronomía, vino, coctelería, productores regionales, arte y música en vivo.

El festival se extenderá ambos días de 12 a 00 horas, con un formato pensado para caminar, probar, escuchar y aprender. Durante el fin de semana se presentarán más de 30 cocineros, junto a bodegas, cervecerías, elaboradores regionales y emprendimientos gastronómicos de toda la Patagonia.

Qué actividades incluye la entrada

Cada ticket da acceso a todas las experiencias generales del festival:

Ingreso al predio de la bodega, rodeado de viñedos centenarios.

de la bodega, rodeado de viñedos centenarios. Patio gastronómico con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región.

con fuegos en vivo y platos de los mejores chefs de la región. Mercado de emprendedores y productores locales , con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica.

, con alimentos, bebidas y productos con identidad patagónica. Clases magistrales de cocina , abiertas al público, con figuras como Ximena Sáenz , Paco Almeida , Roberto Montiel y Anto Arboscelli y todos los chefs de la región.

, abiertas al público, con figuras como , , y y todos los chefs de la región. Shows musicales en vivo , con Loli Molina el sábado y Rock FCP el domingo como cierres de cada jornada.

, con el sábado y el domingo como cierres de cada jornada. Espacio para infancias , con juegos y actividades lúdicas a cargo de Akelarre (Neuquén) y LP (General Roca) .

, con juegos y actividades lúdicas a cargo de y . Visitas guiadas gratuitas por la histórica bodega Humberto Canale, cada una hora.

Actividades opcionales con costo adicional

Además de las propuestas incluidas en el pase general, se suman experiencias especiales que podrán adquirirse dentro del predio o a través del mismo sistema de venta:

Degustaciones exclusivas de vinos y productos regionales.

de vinos y productos regionales. Clases de yoga y meditación, para disfrutar de un momento de calma entre los aromas y sabores del festival.

Clases de cocina: los horarios más esperados

El escenario principal y el Mercado del Yo Como concentrarán las clases de cocina y charlas de producto durante todo el día:

Sábado 6 de diciembre:

16:00 – Pastelería y cocina regional, con Yvonne Pervanas y Simón Lochbaum .

y . 18:30 – Cocina al fuego, con Juan Izaguirre y Facundo Milanessi .

y . 20:00 – Reversionando clásicos, con Paco Almeida .

. 22:00 – Show musical de Loli Molina.

Domingo 7 de diciembre:

15:00 – Platos naturales para celebrar, con Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini .

y . 16:30 – Coctelería patagónica, con Hernán Di Giacomo y Carolina Aravena .

y . 18:00 – Cocina gourmet de entorno, con Roberto Montiel y Aníbal Ramírez .

y . 20:00 – Masterclass de temporada, con Ximena Sáenz .

. 21:00 – Cierre musical con Rock FCP.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas están disponibles en miticket.rionegro.com.ar, pero también podrán comprarse directamente en la puerta de la bodega durante el festival.

Entrada por día: $15.000

$15.000 Full pass (sábado y domingo): $20.000

$20.000 Menores de 8 años: ingreso libre y gratuito

ingreso libre y gratuito Socios de Club Río Negro: 2×1 en la compra online, con el descuento aplicado al momento del pago

Quienes aún no sean socios del Club Río Negro pueden suscribirse para acceder al beneficio y disfrutar de descuentos en más de 500 comercios y experiencias de la región.

Cómo llegar y horarios de apertura

El festival se desarrolla en la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra 186, en las afueras de General Roca.

El predio abrirá ambos días desde las 12:00 hasta la medianoche, con un circuito de accesos señalizado y personal que orientará a los visitantes.

Transporte gratuito desde Neuquén, Cipolletti y Roca

Para que nadie se quede afuera, Diario RÍO NEGRO ofrece traslados gratuitos durante todo el fin de semana.

Los minibuses conectan Neuquén, Cipolletti y Roca con la bodega anfitriona.

No es necesario registrarse: solo hay que acercarse al punto de partida unos minutos antes del horario de salida.

Puntos de encuentro:

Neuquén: Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba)

Agencia Diario RÍO NEGRO (Ministro González y Córdoba) Cipolletti: Tres Arroyos 365

Tres Arroyos 365 Roca: Redacción central Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733)

El servicio es brindado por la empresa Dos Campanas, con cupos limitados por disponibilidad de minibuses.

Estacionamiento y accesos

El estacionamiento estará ubicado en las afueras de la bodega, con espacios delimitados y voluntarios del Roca Rugby Club a cargo del orden vehicular y la circulación.

Se solicita a los asistentes respetar las indicaciones del equipo de tránsito y los carteles de señalización al llegar al predio.

Una experiencia para todos los sentidos

El Festival Yo Como 2025 invita a vivir un fin de semana distinto, donde la cocina se mezcla con la música, el paisaje y el espíritu patagónico.

Con muchos expositores, fuegos en vivo, mercado regional y una grilla de chefs y artistas de primer nivel, el evento promete ser una de las experiencias gastronómicas más grandes del año en la Patagonia.

Datos útiles