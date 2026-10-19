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25 min cronometro
Yo Como

Bifecitos de cerdo a la mostaza: fáciles, rendidores y riquísimos

Recetón más que fácil para lucirse. Pocos ingredientes y mucho sabor. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
25 min cronometro
Yo Como

Bifecitos de cerdo a la mostaza: fáciles, rendidores y riquísimos

Recetón más que fácil para lucirse. Pocos ingredientes y mucho sabor. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

bifes de cerdo: 4

cebolla: 1

morrón: 1

mostaza: 3 cdas.

crema: 3 cdas.

cerveza: c/n

Preparación

Comenzamos sellando los bifes en la sartén bien caliente. Reservar.

Luego y usando la misma sartén, con un toque de aceite vamos a saltear la cebolla y el morrón cortados previamente en cubos pequeños. Cocinar y desglasar con un poco de cerveza.

Luego sumamos la mostaza, los bifes y cocinamos a fuego bajo por 20 minutos. Por último sumamos la crema y cocinamos 3 minutos más. Servimos con unas papas al pimentón.


Temas

Alimentación

Cerdo

comidas caseras

Gastronomía

Recetas

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