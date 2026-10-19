25 min
Bifecitos de cerdo a la mostaza: fáciles, rendidores y riquísimos
Recetón más que fácil para lucirse. Pocos ingredientes y mucho sabor. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.
25 min
Bifecitos de cerdo a la mostaza: fáciles, rendidores y riquísimos
Recetón más que fácil para lucirse. Pocos ingredientes y mucho sabor. La sugerencia es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
bifes de cerdo: 4
cebolla: 1
morrón: 1
mostaza: 3 cdas.
crema: 3 cdas.
cerveza: c/n
Preparación
Comenzamos sellando los bifes en la sartén bien caliente. Reservar.
Luego y usando la misma sartén, con un toque de aceite vamos a saltear la cebolla y el morrón cortados previamente en cubos pequeños. Cocinar y desglasar con un poco de cerveza.
Luego sumamos la mostaza, los bifes y cocinamos a fuego bajo por 20 minutos. Por último sumamos la crema y cocinamos 3 minutos más. Servimos con unas papas al pimentón.
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