Cómo hacer cañoncitos con dulce de leche en 15 minutos
Una receta express para tener en cuenta y poner en práctica. La sugerencia es de @singele.cocina.
Cómo hacer cañoncitos con dulce de leche en 15 minutos
Una receta express para tener en cuenta y poner en práctica. La sugerencia es de @singele.cocina.
Lista de Ingredientes
tapa de tarta hojaldrada: 1 unidad
dulce de leche repostero: c/n
huevo: 1
azúcar impalpable: c/n
papel aluminio para hacer tubitos: c/n
Preparación
Arrancamos precalentando el horno a 200° C. Luego hacemos los tubitos con el papel aluminio.
Enrollamos la tapa de tarta y cortamos en tiritas de unos 2 cm más o menos. Enrollamos las tiras en los tubos previamente aceitados y luego se van a una placa de horno enmantecada.
Pintamos con huevo y se van al horno por 15/20 minutos o hasta dorar. Retiramos, esperemos que enfríen y rellenamos con dulce de leche. Terminamos espolvoreando con azúcar impalpable.
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