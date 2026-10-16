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15 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer cañoncitos con dulce de leche en 15 minutos

Una receta express para tener en cuenta y poner en práctica. La sugerencia es de @singele.cocina.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer cañoncitos con dulce de leche en 15 minutos

Una receta express para tener en cuenta y poner en práctica. La sugerencia es de @singele.cocina.

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Lista de Ingredientes

tapa de tarta hojaldrada: 1 unidad

dulce de leche repostero: c/n

huevo: 1

azúcar impalpable: c/n

papel aluminio para hacer tubitos: c/n

Preparación

Arrancamos precalentando el horno a 200° C. Luego hacemos los tubitos con el papel aluminio.

Enrollamos la tapa de tarta y cortamos en tiritas de unos 2 cm más o menos. Enrollamos las tiras en los tubos previamente aceitados y luego se van a una placa de horno enmantecada.

Pintamos con huevo y se van al horno por 15/20 minutos o hasta dorar. Retiramos, esperemos que enfríen y rellenamos con dulce de leche. Terminamos espolvoreando con azúcar impalpable.


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