Cómo hacer cañoncitos con dulce de leche en 15 minutos

Lista de Ingredientes tapa de tarta hojaldrada: 1 unidad dulce de leche repostero: c/n huevo: 1 azúcar impalpable: c/n papel aluminio para hacer tubitos: c/n

Preparación

Arrancamos precalentando el horno a 200° C. Luego hacemos los tubitos con el papel aluminio.

Enrollamos la tapa de tarta y cortamos en tiritas de unos 2 cm más o menos. Enrollamos las tiras en los tubos previamente aceitados y luego se van a una placa de horno enmantecada.

Pintamos con huevo y se van al horno por 15/20 minutos o hasta dorar. Retiramos, esperemos que enfríen y rellenamos con dulce de leche. Terminamos espolvoreando con azúcar impalpable.