De Misiones a Pehuenia: la asadora campeona que fusiona el chipá con la trucha

Camila Chamorro es cocinera y llegó desde Oberá, Misiones, a los maravillosos paisajes de la Patagonia. Es parte del staff en una hostería de Villa Pehuenia desde hace más de 1 año. Su decisión de venir al sur fue casi sin pensarlo y actualmente deleita a los huéspedes con sus creaciones: fusiones de la cocina patagónica con la del noreste argentino.

“Vengo del calor extremo y cambié por el frío. Hace 1 año y 8 meses que estoy en Pehuenia. Soy cocinera y sobre todo: asadora”, comentó Camila. “Mi gusto por la cocina comenzó de chica. Veía a mis abuelas cocinar, a mi abuelo asar. Ahí me quedaba viendo cómo salaba la carne y empezaba a prender el fuego. Creo que ahí fue donde me atrapó la gastronomía. Esa mezcla de sabores, aromas, fue lo mejor para mí”, recordó.

En plena clase mientras estudiaba en el ISET de Misiones.



En Oberá, la tierra natal de Camila, se realiza una competencia donde se premia al mejor asador. En 2019, la cocinera fue la única mujer inscripta y salió campeona. “Eso fue una locura, pero una maravillosa experiencia. Al año siguiente fui jurado de ese evento y gracias a la repercusión que tuvo, salí sorteada para representar a Misiones en el Campeonato Federal del Asado que se realiza en Buenos Aires, en el obelisco. En esa competencia quedé entre los mejores 6 asadores del país”, comentó orgullosa.

Entre risa y risa, Camila, contó que si bien le gusta la cocina de salón o de despacho, lo que más le apasiona es organizar eventos y asar a la estaca. “Estudié primero en el ISET (Instituto Superior de Estudios Técnicos) de Misiones y luego en el IGA (Instituto Gastronómico de las Américas), en Encarnación (Paraguay), me quedaba cerca de donde vivía. Además tuve la oportunidad de entrar a todas las clases como ayudante de cátedra, porque tenía un amigo trabajando ahí. Ayudaba, sobre todo, en las clases de los cocineritos”, dijo.



“Después de recibirme trabajé en varios lugares y en el último que estuve, en un pueblito llamado Santa Ana, pensaba que necesita un cambio tanto de cocina como de ambiente, de aire. En ese lugar tuve la oportunidad de conocer a José, el gerente del lugar donde trabajo actualmente. Le envié mi CV y luego de casi 2 meses me contactó. Lo ví como una señal, la oportunidad y me vine”, comentó Camila.

“No voy a negar que los primeros días morí de frío. Llegué en octubre hace casi 2 años, pero no estaba acostumbrada al clima. No conocía el Sur. El cambio de paisaje fue una locura, no lo podía creer, es una maravilla. El verde y el aire es distinto, en Misiones como hace mucho calor es como un poco espeso”, describió.

Pero sin dudas lo mejor de esta experiencia ha sido poder lograr una fusión de gastronomía. “Logré juntar mi gastronomía natal con la del Sur. Tengo un plato que se llama chipa so’o (relleno en guaraní) con la masa de chipa relleno con trucha y otra con hongos salteados y queso. Tremendo queda”, acotó.



“Otro de los platos lleva el nombre de la hostería: Amarras. Consiste es una masa similar a la de chipa, pero queda chata porque no lleva huevos. Se forma como un arenado con manteca, queso, leche y almidón de mandioca. Se hace a la sartén y arriba lleva un mix de hojas verdes, manzanas verdes. Trato de incorporar un poquito de cada región. A la ensalada Caesar la hago con piñones y el cordero fue lo nuevo para mí. Nunca lo había cocinado”, dijo la cocinera.

“Con esto de la fusión hubo un buen recibimiento por parte de los comensales y más de uno me pregunta cómo llegué acá. Me gusta eso de que la gente se anime a probar. Por ahora estoy bien donde estoy y me gustaría conocer más de la región. Además estoy muy entusiasmada con empezar un canal de videos para mostrar mis elaboraciones, solo falta animarme”, confluyó.