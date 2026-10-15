El concurso gastronómico «La Celina» superó las expectativas y puso en valor los sabores de Centenario

En el marco de las actividades por el aniversario de Centenario, el concurso gastronómico “La Celina”, iniciativa municipal, superó las expectativas de la organización y puso en evidencia el enorme potencial que tiene la producción local como protagonista de nuevas propuestas gastronómicas.



En el encuentro presentaron elaboraciones dulces y saladas, utilizando como ingrediente principal productos elaborados en la sala municipal de elaboración de agroalimentos “La Celina”.



Una cadena de valor que se construye entre todos



Uno de los principales valores del concurso fue generar un espacio de encuentro entre distintos actores de la cadena agroalimentaria. Productores que aportan las materias primas, elaboradores que las transforman en alimentos con valor agregado, cocineros que las incorporan a nuevas preparaciones y una comunidad que conoce, reconoce y consume lo que se produce en su territorio.



Esta articulación es fundamental para generar nuevas oportunidades comerciales, ampliar los canales de venta y fortalecer la economía local. También permite que los establecimientos gastronómicos descubran productos regionales, que los elaboradores encuentren nuevos mercados y que los consumidores se acerquen al trabajo que existe detrás de cada alimento.

De la producción local a la mesa



La Celina cumple un rol estratégico en este recorrido, acompañando a elaboradores locales y favoreciendo el agregado de valor a las materias primas regionales. Las propuestas participantes demostraron distintas maneras de incorporar estos productos a la cocina, poniendo en juego técnicas, creatividad, presentación y sabores vinculados con la identidad del territorio. La evaluación contempló la originalidad, el protagonismo de los productos, la calidad gastronómica, la presentación y la identidad regional, valorando también la incorporación de otros alimentos de producción local.



El jurado contó con referentes vinculados al Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina y a la gastronomía regional, quienes aportaron su experiencia y mirada profesional a esta iniciativa.



Las propuestas ganadoras serán anunciadas oficialmente este domingo en el escenario central, en el marco de las actividades por el aniversario de Centenario. Allí se darán a conocer los resultados de las categorías Mejor Plato Dulce y Mejor Plato Salado, junto con los reconocimientos correspondientes.



Gastronomía, producción e identidad para el desarrollo de Centenario



El Concurso Gastronómico “La Celina” forma parte de una política de valorización de la identidad productiva de Centenario, donde la fruticultura, el paisaje rural, la elaboración de alimentos y la gastronomía constituyen elementos fundamentales de su historia y de su potencial turístico.



La respuesta obtenida reafirma la importancia de impulsar iniciativas que promuevan el consumo de cercanía, la innovación gastronómica y el reconocimiento del trabajo de quienes producen y elaboran alimentos en nuestro territorio.