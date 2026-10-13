Ensalada japonesa de papa y huevo con panceta: una receta cremosa y fácil de preparar

La ensalada japonesa de papa, conocida como potato salad, es una preparación popular en Japón. Se caracteriza por su textura suave, el sabor delicado de las papas y un aderezo a base de mayonesa que une todos los ingredientes.

En esta versión, el huevo duro aporta cremosidad y la panceta dorada suma un toque crocante y salado. Es una receta sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir y que se puede servir fría o ligeramente fresca.

Ingredientes

Para 2 a 3 porciones:

3 papas medianas.

2 huevos.

100 g de panceta.

3 cucharadas de mayonesa.

1 cucharadita de mostaza (opcional).

1/2 pepino pequeño.

1 cucharada de vinagre de arroz o vinagre común.

Sal y pimienta a gusto.

Ciboulette o cebolla de verdeo para terminar.

Cómo preparar la ensalada japonesa de papa, huevo y panceta

1. Cocinar las papas. Lavar, pelar y cortar las papas en trozos medianos. Hervirlas en agua con sal durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas. Escurrirlas y dejarlas entibiar.

2. Hervir los huevos. Cocinar los huevos en agua durante unos 10 minutos desde que comienza el hervor. Pasarlos por agua fría, pelarlos y picarlos en trozos pequeños.

3. Dorar la panceta. Cortar la panceta en tiras o cubos y cocinarla en una sartén caliente, sin agregar aceite, hasta que quede dorada y crocante. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

4. Preparar el aderezo. En un recipiente, mezclar la mayonesa con la mostaza, el vinagre, una pizca de sal y pimienta. El vinagre aporta un toque de acidez que equilibra la cremosidad de la preparación.

5. Mezclar los ingredientes. Aplastar ligeramente algunas papas con un tenedor, dejando otros trozos enteros para conseguir diferentes texturas. Incorporar el huevo picado, el pepino cortado en rodajas finas y el aderezo. Mezclar suavemente.

6. Agregar la panceta. Sumar la mayor parte de la panceta crocante y reservar un poco para decorar. Terminar con ciboulette o cebolla de verdeo picada.

El secreto para que quede bien cremosa

La clave es mezclar el aderezo cuando las papas todavía están ligeramente tibias, pero no calientes. Aplastar una parte de las papas ayuda a lograr la consistencia característica de la ensalada japonesa.

Para un resultado más fresco, llevar a la heladera durante 20 a 30 minutos antes de servir. Si se busca conservar el crocante de la panceta, conviene agregarla justo antes de llevar la ensalada a la mesa.

Esta preparación puede servirse como acompañamiento de carnes a la plancha, pollo o pescado, o disfrutarse como plato principal en una comida liviana.