La UNRN dicta un nuevo taller de huerta familiar agroecológica en Bariloche

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Sede Andina realizará una nueva edición del Taller de Huerta Familiar, destinado a personas interesadas en comenzar o fortalecer una huerta familiar agroecológica. La actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere conocimientos ni experiencia previa.

A partir de la experiencia de los talleres realizados durante 2025, la nueva propuesta incorpora mejoras y amplía la capacitación a seis ediciones mensuales independientes, que se desarrollarán los sábados de 14 a 17 desde el 24 de octubre y durante noviembre y diciembre de 2026 y febrero, marzo y abril de 2027. De esta manera, las personas interesadas podrán incorporarse a cada edición de manera independiente.



El taller busca brindar las bases teóricas y, fundamentalmente, la experiencia práctica necesaria para iniciar, desarrollar y sostener una huerta destinada a la autoproducción de alimentos. Se trabajará sobre planificación y diseño de la huerta, preparación y fertilidad del suelo, siembra y producción, mantenimiento de los cultivos, control ecológico de plagas y enfermedades, cosecha y alimentación saludable.

Cada edición constará de tres encuentros presenciales de tres horas, combinando contenidos teóricos con prácticas estacionales en el Vivero Educativo Experimental de la UNRN, ubicado en el km 11 del camino viejo a Catedral en San Carlos de Bariloche. Además, las personas participantes dispondrán de materiales escritos y audiovisuales y de un espacio virtual para realizar consultas y compartir experiencias.



La propuesta parte de reconocer tanto los beneficios personales y recreativos vinculados con el contacto con la naturaleza como el creciente interés por el cuidado ambiental y la producción de alimentos saludables. En las condiciones particulares de Bariloche, contar con herramientas para seleccionar especies, planificar los cultivos y enfrentar las condiciones climáticas resulta fundamental para lograr una huerta sostenible.

Ediciones:

1er Taller: 24 y 31 de octubre y 14 de noviembre de 2026

2do Taller: 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2026

3er Taller: 12, 19 y 26 de diciembre de 2026

El valor de cada edición es de $50.000 por participante. Preinscripción: https://forms.gle/KnAeR22wBWsDbZKq9