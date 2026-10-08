Lasaña hogareña: una receta con un paso a paso facilísimo

Lista de Ingredientes roastbeef: 1½ kg zanahoria: 1 ramas de apio: 2 cebollas: 2 extracto de tomate: 1 cda. hoja de laurel: 1 dientes de ajo: 2 vino tinto: 2 vasos caldo de carne: c/n sal: c/n masa para lasaña: c/n queso parmesano: a gusto PARA LA BECHAMEL: -- manteca: 50 gr harina: 50 gr leche: 500 cc sal, pimienta y nuez moscada: a gusto

Preparación

En una cacerola sellar la carne de ambos lados. Luego retirarla y en la misma cacerola con aceite de oliva, saltear cebolla, zanahoria, apio y laurel. Una vez transparentara la cebolla incorporar la carne nuevamente.

Agregar extracto de tomate, ajo, vino tinto, caldo de carne, sal y pimienta. Asegurarse que la carne quede cubierta de líquido. Cocinar mínimo 2 horas o hasta que esté blanda y se desmenuce fácilmente (cuanto más pequeños los trozos de carne menos tiempo llevará de cocción).

Retirar la carne de la cacerola, desmenuzar y volver a colocar con el líquido de cocción para amalgamar todo y que la lasaña no te quede seca.

Para la bechamel: en una sartén a fuego mínimo derretir la manteca, añadir la harina de una sola vez y revolver constantemente entre 1 y 2 minutos. Retirar del fuego y añadir la leche de a poco. Es decir, un poco de leche, mezclar, otro poco de leche, mezclar y así hasta incorporar toda la leche. Siempre fuera del fuego. De esta manera evitamos que se hagan grumos. Añadir sal, pimienta y nuez moscada. Volver al fuego y cocinar a fuego mínimo sin parar de revolver hasta que haya espesado.

Para armar la lasaña en una bandeja colocar un poco de la parte liquida del relleno de carne, colocar las hojas de lasaña, una capa de relleno de carne, bechamel, queso parmesano e intercalar de esta manera hasta formar mínimo 5 capas. Cocinar en horno pre calentado a 200° C aproximadamente 40 minutos.