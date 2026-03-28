Los platos que servirán en «Traful Invita», del 24 al 26 de abril, el evento foodie de este otoño

“Traful Invita” es un evento que asegura desde hace 12 ediciones un verdadero y auténtico recorrido por los sabores de la gastronomía patagónica. Es una cita que se da en uno de los pueblos más encantadores de Neuquén. Verán, tiene todos los ingredientes para haberse afianzado como “el” evento imperdible de la agenda foodie regional.

Emanuel Antimi, el chef anfitrión de «Traful Invita», el evento gastronómico que se realizará del 24 al 26 de abril en Alto Traful Hotel.





“Estamos muy expectantes. Este año será del 24 al 26 de abril en Alto Traful Hotel. Además de nuestro chef Emanuel Antimi, tendremos dos figuras invitadas: Aníbal Ramírez, chef del Sheraton Bariloche Hotel, y Jorgelina Esper, chef y embajadora de la gastronomía neuquina. La bodega Humberto Canale estará nuevamente acompañándonos, como en algunas ediciones anteriores”, entusiasma Thais Guterres, alma mater de “Traful Invita”.

¿Qué van a cocinar? ¿Con qué vinos maridarán las comidas?

Antes de pasar a la mesa, Thais historia esta invitación que hoy hace formalmente. “Traful Invita nació en agosto de 2019 con una idea muy simple: invitar personas referentes a Villa Traful para compartir una mesa, una conversación y una experiencia en un lugar que para nosotros tiene algo muy especial. Al principio no necesariamente pensábamos en referentes gastronómicos; la intención era abrir el espacio a personas inspiradoras que quisieran vivir Traful y compartirlo”.

Thais Guterres, la creadora del evento «Traful Invita».



“Con el tiempo, de manera bastante natural, el evento fue tomando un rumbo más marcado hacia la gastronomía. La cocina tiene esa capacidad única de reunir a las personas alrededor de una mesa, y así Traful Invita se fue transformando en un encuentro donde la buena comida, el vino y la amistad se combinan en un ambiente distendido, siempre acompañado de risas y largas sobremesas”, agrega.

“Hoy el evento forma parte de la agenda de nuestro hotel y también de la identidad que queremos construir para el destino. Nos interesa poner en valor la gastronomía como una forma de encuentro y también como una manera de mostrar la riqueza de nuestros productos y de los vinos regionales, que cada vez tienen más presencia y calidad”, continúa.

“Traful Invita también es una forma de generar comunidad. En cada edición buscamos crear un clima cercano, donde cocineros invitados, anfitriones y participantes puedan compartir no solo platos sino también historias, ideas y miradas sobre la cocina y el territorio”, expresa.

Este año, los vinos de la bodega Humberto Canale maridarán con los menús diseñados por los chefs protagonistas de esta edición.

El alma del territorio de Traful se refleja en cada plato como paisaje, sabor y texturas.

Los platos que se van a servir viernes y sábado



La velada de la cena del viernes 24 de abril la diseñó Antimi con su equipo gastronómico de Alto Traful Hotel, su lugar de trabajo.

Paso a paso lo revelamos.

Primero, “Portales de sabores”, a modo de introducción al recorrido del menú. Se presentan bocados que anticipan los sabores principales de los platos del menú. Cada preparación es ligera y funciona como prólogo gastronómico.

Luego viene “Cruda Patagonia”. Un tartar elegante de lomo de ciervo patagónico aliñado con aceite de oliva, limón fresco y hierbas de montaña acompañado de un crostini de centeno.

Le sigue “Latencia del bosque”. Pasta de chutney de frambuesa con interior de trucha a la estaca y beurre blanc de sidra y lima.

Continúa “Geometría andina”. Cubo de pollo de campo cocido en horno de barro, velouté de zapallo, triángulos de puré de papa, espuma de cebolla y gel de escabeche de hongos de pino.

El siguiente paso, “Sendero patagónico”. Albóndiga de chivo al asador, crocante de risotto, tuil de queso y pimienta rosa, reducción de malbec patagónico con frutos rojos.

“Índigo silvestre” tentará después porque este postre combina la suavidad de un financier de almendras con una crema helada de queso azul y una crema inglesa de murra y lavanda, generando equilibrio entre acidez, dulzor y notas lácteas.

Los chefs más destacados de la Patagonia han pasado en las 12 ediciones que cumple «Traful Invita»

El paso a paso que diseñó la dupla Ramírez-Esper



El sábado a la noche se lucirán Ramírez y Esper, quienes con la compañía de Antimi y su equipo, ofrecerán un menú de seis pasos:

terke de mosqueta, gravlax de trucha y hierbabuena,

ceviche de setas patagónicas, frambuesas y cremoso de piñones araucanos,

pulpitos tehuelches – humita cremosa,

rolls de chivito rellenos de piñones y chichoca en salsa al malbec;

lomo de ciervo con risotto de mote, morillas y queso Neuquén y

sablé de hongos, chocolate, frambuesas y manzanilla, crema helada de manzana del Ato Valle al rescoldo.

Previo a este evento la villa también se prepara para recibir a los visitantes para que aprovechan estos días para conocer aún más este paraíso. “Es que más que un evento gastronómico, Traful Invita es una excusa para reunirnos alrededor de una mesa, celebrar el encuentro y seguir mostrando todo lo que Traful tiene para ofrecer al turista, visitante y viajero”, celebra Thais, la anfitriona de esta movida.

Aníbal Ramírez, chef de Sheraton Bariloche Hotel.

Jorgelina Esper, desde Zapala supo construir su trayectoria en toda la Patagonia.

Escena de la cocina de Alto Traful Invita.