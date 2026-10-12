Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 12 al 16 de octubre por el chef Roberto Montiel
Platos fáciles de hacer en casa con un delicioso toque gourmet. No te quedes con las ganas y preparalos.
Semana corta, pero no por eso vamos a dejar de ayudarte a pensar qué cocinar. Como siempre contamos con la asistencia de los chefs que comparten sus saberes, de manera fácil, para que cualquiera quede bien con los comensales. Por estos días es el chef ejecutivo Roberto Montiel quien nos asiste con estas recetas. Animate y contanos cómo te fue.
Listado de compras
- 450 gr bondiola de cerdo
- 8 muslos de pollo
- 4 pechugas de pollo
- 4 ruedas de osobuco ternera
- 4 truchas
- ajÍ picante
- 4 dientes de ajo
- albahaca
- 75 gr almendras
- 1 rama apio
- 1 kg arroz
- 250 gr arvejas
- azafrán
- canela
- 100 gr castañas de cajú
- 1 atado cebolla de verdeo
- 2 cebollas medianas
- 1 litro cerveza rubia
- 100 gr champiñones limpios
- 1 atado cilantro
- 50 gr coco rallado
- harina
- 5 cm raiz jengibre fresco
- jerez seco
- 200 ml jugo de naranja
- laurel
- perejil
- leche de coco
- 3 limones
- 250 gr manteca
- 1 morrón
- 1½ kg papas
- 80 gr pistachos
- salsa de soja
- tomillo
- vino blanco seco
- 1 kg zanahorias
LUNES: Osobuco a la naranja
Ingredientes (4 personas)
– 4 rodajas de osobuco de ternera, de unos 2 cm de grosor
– 200 gr arroz
– 150 gr zanahorias
– 200 ml jugo de naranja
– 100 ml vino blanco seco
– 30 gr manteca
– 1 rama de apio
– aceite c/n
– harina c/n
– tomillo + laurel a gusto
– albahaca + azafrán a gusto
– sal + pimienta
Preparación
Condimentar la carne con sal y pimienta. Pasarla por harina y dorarla en una mezcla de aceite y manteca. Retirarla y mantenerla caliente.
En la misma sartén, rehogar las zanahorias cortadas en rodajas y el apio cortado en cubos. Cocinar a fuego bajo durante 10 minutos. Espolvorear con harina, incorporar el vino y el jugo de naranja, y salpimentar.
Agregar el tomillo, el laurel y la albahaca. Volver a colocar la carne, tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora y 30 minutos, o hasta que esté tierna. Servir con el arroz hervido y unas hebras de azafrán.
- Consejo: Elegí rodajas de osobuco cuyo hueso conserve el tuétano, aporta sabor y cuerpo a la preparación.
MARTES: Truchas al vino
Ingredientes (4 personas)
– 4 truchas
– 75 gr almendras tostadas y picadas
– 8 papas chicas
– 1 vaso vino blanco seco
– 1 limón en rodajas
– jugo de 1 limón
– 4 cdas. aceite
– 1 cdita. perejil picado
– sal + pimienta
Preparación
Condimentar las truchas con sal y pimienta, por dentro y por fuera. Rociarlas con el jugo de limón.
Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Escurrirlas, dejarlas entibiar y pelarlas.
Rellenar las truchas con las almendras picadas y pasarlas por harina. Derretir la manteca junto con el aceite en una sartén. Dorar las truchas de ambos lados, a fuego medio, hasta que estén bien cocidas por dentro.
Retirar las truchas y acomodarlas en una fuente. Verter el vino en la sartén, llevarlo a hervor y cocinar durante 2 minutos. Luego, volcar la salsa sobre el pescado.
Agregar las papas y las rodajas de limón a la fuente. Espolvorear con el perejil picado y servir de inmediato.
MIÉRCOLES: Arroz con pollo y cerveza rubia
Ingredientes (4 personas)
– 3 tazas de arroz
– 4 pechugas de pollo, cortadas en trozos grandes
– 150 gr arvejas
– 3 zanahorias
– 2 cebollas medianas
– 2 dientes de ajo
– 6 tazas de cerveza rubia
– 1 atado de cilantro
– 1 morrón
– 2 cdas. aceite
– sal
Preparación
Calentar el aceite en una olla grande. Dorar los trozos de pechuga de pollo a fuego medio, sin cocinarlos por completo. Retirarlos y reservarlos.
En la misma olla, rehogar las cebollas y los dientes de ajo picados hasta que estén apenas dorados.
Picar el cilantro y licuarlo con la cerveza. Incorporar la mezcla a la olla, tapar y llevar a hervor a fuego medio.
Cuando rompa el hervor, agregar el arroz, las arvejas, las zanahorias cortadas en rodajas y el morrón cortado en cubos. Salar a gusto, mezclar y volver a incorporar el pollo. Tapar y cocinar durante 5 minutos.
Bajar el fuego al mínimo y cocinar, con la olla tapada, entre 10 y 15 minutos más, hasta que el arroz esté tierno y el pollo completamente cocido. Distribuir la olla sobre la hornalla de manera pareja para lograr una cocción uniforme.
- Consejo: Usá la misma taza para medir el arroz y la cerveza. Para acompañar este plato, podés servir cerveza negra.
JUEVES: Bondiola de cerdo al jengibre
Ingredientes (4 personas):
– 450 gr bondiola de cerdo
– 5 cm raíz de jengibre
– 1 atado cebollas de verdeo
– 6 cdas. de aceite
– 1 cda. salsa de soja
– 1 cda. jerez seco
– 100 gr castañas de cajú
– 100 gr arvejas frescas
– 100 gr champiñones limpios
Preparación
Cortar la bondiola en tiras finas, en lo posible a contrapelo para que quede más tierna. Pelar y rallar el jengibre. Cortar las cebollas de verdeo en rodajas y reservar una parte para terminar el plato.
Calentar el aceite en una sartén de fondo grueso. Saltear el jengibre durante 2 minutos y retirarlo. Incorporar la bondiola y dorarla a fuego fuerte durante 6 a 8 minutos, mezclando para que se cocine de manera pareja.
Agregar la salsa de soja y el jerez seco. Mezclar bien para que las tiras de bondiola queden cubiertas con la salsa.
Incorporar las castañas, las arvejas, los champiñones y la cebolla de verdeo. Saltear durante 3 a 5 minutos, hasta que la bondiola esté bien cocida y los vegetales queden tiernos pero firmes. Terminar con la cebolla de verdeo reservada y servir con arroz blanco.
VIERNES: Muslos de pollo con coco y pistachos
Ingredientes (4 personas):
– 8 muslos de pollo
– 1 puñado de pistachos
– 50 gr coco rallado
– 2 dientes de ajo
– aceite de oliva c/n
– 1 limón
– ají picante a gusto
– canela a gusto
– 1 vaso leche de coco
– sal + pimienta negra
Preparación
Machacar los ajos con el ají picante, la canela, la pimienta y un poco de aceite hasta formar una pasta. Untar los muslos de pollo con esta preparación, taparlos y dejarlos marinar en la heladera durante varias horas.
Calentar un poco de aceite en una sartén amplia. Incorporar los muslos junto con la marinada y dorarlos de todos lados. Agregar la leche de coco, bajar el fuego y cocinar hasta que el pollo esté bien cocido y la salsa se haya espesado.
En otra sartén, tostar los pistachos con unas gotas de aceite. Incorporarlos al pollo junto con el coco rallado y el jugo de limón. Cocinar durante 5 minutos más y servir.
- Consejo: Un arroz blanco salteado con un poco de aceite o manteca es un buen acompañamiento para este plato.
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